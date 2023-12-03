Кім Кардаш'ян у червоній шубі і з сумкою за 110 тисяч доларів приїхала на роботу

Кім Кардаш'ян. Фото: TheImageDirect.com

Кім Кардаш'ян помітили у Нью Йорку. Вона виходила з машини і прямувала на зйомки фільму "Американська історія жахів: Делікатність", де вона грає злобну публіцистку. Для ділового виїзду у місто зірка принарядилася на сотні тисяч доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Кім Кардаш'ян зараз знімається у серіалі "Американська історія жахів: Делікатність", через що отримує купу хейту щодо своїх акторських здібностей.

Постер до фільму "Американська історія жахів: Делікатність"

Днями телезірку побачили, коли вона прямувала на знімальний майданчик. Кім була одягнута у сірий костюм спортивного крою, проте доповнила його чоботами на підборах і довгою червоною шубою. Образ підкреслила величезною сумкою Hermès Birkin, яка коштує 110 тисяч доларів, це трохи більше 4 мільйонів гривень.

Кім Кардаш'ян з сумкою за 110 тисяч доларів. Фото: TheImageDirect.com

І якщо шуба має вигляд ненатуральної, адже справжнє хутро вийшло з моди, сумка зірки зроблена зі справжньої крокодилячої шкіри.

Сумки Birkin бренду Hermès вважаються найдорожчими і найпрестижнішими у світі вже кілька десятків років.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у чоловічому одязі прикрасила обкладинку GQ.

Також ми писали, що Кім Кардаш'ян топлес знялась у різдвяній рекламі.