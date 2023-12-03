Ким Кардашьян в красной шубе и с сумкой за 110 тысяч долларов приехала на работу

Ким Кардашьян. Фото: TheImageDirect.com

Ким Кардашьян была замечена в Нью-Йорке. Она выходила из машины и направлялась на съемки фильма "Американская история ужасов: Деликатность", где играет злобную публицистку. Для делового выезда в город звезда принарядилась на сотни тысяч долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ким Кардашьян сейчас снимается в сериале "Американская история ужасов: Деликатность", из-за чего получает кучу хейта по поводу своих актерских способностей.

Постер фильма "Американская история ужасов: Деликатность"

На днях телезвезду увидели, когда она направлялась на съемочную площадку. Ким была одета в серый костюм спортивного кроя, однако дополнила его сапогами на каблуке и длинной красной шубой. Образ подчеркнула огромной сумкой Hermès Birkin, которая стоит 110 тысяч долларов, это чуть больше 4 миллионов гривен.

Ким Кардашьян с сумкой за 110 тысяч долларов. Фото: TheImageDirect.com

И если шуба выглядит ненатуральной, ведь настоящий мех вышел из моды, сумка звезды сделана из настоящей крокодиловой кожи.

Сумки Birkin бренда Hermès считаются самыми дорогими и престижными в мире уже несколько десятков лет.

Напомним, Ким Кардашьян в мужской одежде украсила обложку GQ.

Также мы писали, что Ким Кардашьян топлесс снялась в рождественской рекламе.