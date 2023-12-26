Клички молодші — колишня дружина мера Києва показала фото з його дорослими дітьми
Ексдружина Віталія Кличка Наталія Єгорова, яка живе з їхніми дітьми у Німеччині, привітала з Різдвом і показала свіжі світлини з дітьми мера Києва.
Поділилася фотографіями у своєму Instagram.
Колишня Кличка показала їхніх дітей на Різдво
49-річна Наталія, яка офіційно розлучилася з Віталієм Кличком минулого року після 25 років шлюбу, зараз мешкає з дітьми у німецькому Гамбурзі.
Жінка святкувала Різдво разом з дітьми і вперше за довгий час опублікувала фото разом з ними.
Наталія разом з 21-річною Єлизаветою-Вікторією, 18-річним Максимом і 23-річним Єгором-Даніелем позували біля прикрашеної ялинки.
"Мій найкращий і найцінніший подарунок у житті", — підписала фото Наталія.
Діти були одягнені у різдвяні светри.
Не можна не помітити, що старший син Єгор дуже схожий на тата Віталія. Тим часом як донька і молодший син більше схожі на маму.
Нагадаємо, ексдружина Кличка продемонструвала струнку фігуру у леопардовому бікіні.
Також ми писали, що ексдружина Кличка розповіла про супермету.
Читайте Новини.LIVE!