Клички младшие — бывшая жена мэра Киева показала фото с его взрослыми детьми
Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова, которая живет с их детьми в Германии, поздравила с Рождеством и показала свежие фотографии с детьми мэра Киева.
Поделилась фото в своем Instagram.
Бывшая Кличко показала их детей на Рождество
49-летняя Наталья, которая официально развелась с Виталием Кличко в прошлом году после 25 лет брака, сейчас живет с детьми в немецком Гамбурге.
Женщина праздновала Рождество вместе с детьми и впервые за долгое время опубликовала фото с ними.
Наталья вместе с 21-летней Елизаветой-Викторией, 18-летним Максимом и 23-летним Егором-Даниелем позировали у украшенной елки.
"Мой самый лучший и самый ценный подарок в жизни", — подписала фото Наталья.
Дети были одеты в рождественские свитера.
Нельзя не заметить, что старший сын Егор очень похож на папу Виталия. Между тем как дочь и младший сын больше похожи на маму.
Напомним, экс-жена Кличко продемонстрировала стройную фигуру в леопардовом бикини.
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