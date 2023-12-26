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Клички младшие — бывшая жена мэра Киева показала фото с его взрослыми детьми

26 декабря 2023 16:07
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Клички младшие — бывшая жена мэра Киева показала фото с его взрослыми детьми
Экс-жена Виталия Кличко. Фото: instagram.com/natalia_yegorova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова, которая живет с их детьми в Германии, поздравила с Рождеством и показала свежие фотографии с детьми мэра Киева.

Поделилась фото в своем Instagram.

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49-летняя Наталья, которая официально развелась с Виталием Кличко в прошлом году после 25 лет брака, сейчас живет с детьми в немецком Гамбурге.

 

Женщина праздновала Рождество вместе с детьми и впервые за долгое время опубликовала фото с ними.

 

Семья Кличко
Экс-жена Виталия Кличко с детьми. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья вместе с 21-летней Елизаветой-Викторией, 18-летним Максимом и 23-летним Егором-Даниелем позировали у украшенной елки.

"Мой самый лучший и самый ценный подарок в жизни", — подписала фото Наталья.

 

Семья Кличко
Экс-жена Виталия Кличко с детьми. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Дети были одеты в рождественские свитера.

Нельзя не заметить, что старший сын Егор очень похож на папу Виталия. Между тем как дочь и младший сын больше похожи на маму.

Напомним, экс-жена Кличко продемонстрировала стройную фигуру в леопардовом бикини.

Также мы писали, что экс-жена Кличко рассказала о суперцелях.

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