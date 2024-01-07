Клопотенко заявив, що хрещенські купання — не традиція українців

Шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko

Напередодні в Україні вперше за новим календарем відсвяткували Водохреще. Чимало українців не тільки співали колядки, але й пірнали в ополонки. Втім скептично до цього ставиться відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Відповідна публікація з’явилася в його Instagram.

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За словами 37-річного шеф-кухаря, пірнати в ополонку і не покаятися в гріхах — не дієво. Такої ж думки, запевняє Клопотенко, й Православна церква України.

"А ще, історики з етнографами кажуть, що до середини XX століття вони не зафіксували цих масових пірнань серед українців, тож це не наша традиція. А чия? Здогадайтеся з трьох разів", — написав Клопотенко.

За словами шеф-кухаря, традиція прийшла до нас із Росії, та її ідея — не більше ніж просто загартувати організм.

"Так у них було модно, знаєте. Баня — і плюх у холодну водичку. Як вам таке? Напишіть, цікаво, скільки українців-грішників серед вас", — підсумував Клопотенко.

Чимало українців підтримали шеф-кухаря в коментарях. Вони також вважають, що конкретного ефекту від купання в ополонці на Водохреще немає.

Мене ця "традиція" бісила ще до 2014 року. Ісус Христос хрестився в ріці Йордан. До чого тут взагалі жирні туші в кожній калабані

Я з вами згодна, бо в нас на Тернопільщині такої традиції ніколи не було. Вперше про пірнання почула в Києві, коли перебралась сюди жити. Був шок для мене, інтернетів тоді ще не було

З цими перестановками свят я тепер взагалі в це не вірю. От і все.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Клопотенко готував для першої леді Олени Зеленської. Також ми розповідали, скільки треба заплатити Євгену за приготування вечері у вас вдома.