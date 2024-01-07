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Клопотенко заявил, что крещенские купания — не традиция украинцев

7 января 2024 11:32
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Стас Кожушко
Редактор
Клопотенко заявил, что крещенские купания — не традиция украинцев
Шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне, в Украине впервые по новому календарю отпраздновали Крещение. Многие украинцы не только пели колядки, но и ныряли в проруби. Впрочем, скептически к этому относится известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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По словам 37-летнего шеф-повара, нырять в прорубь и не покаяться в грехах — не действенно. Такого же мнения, уверяет Клопотенко, и Православная Церковь Украины.

"А еще, историки с этнографами говорят, что до середины XX века они не зафиксировали этих массовых ныряний среди украинцев, так что это не наша традиция. А чья? Догадайтесь с трех раз", — написал Клопотенко.

По словам шеф-повара, традиция пришла к нам из России, и ее идея — не более чем просто закалить организм.

"Так у них было модно, знаете. Баня — и плюх в холодную воду. Как вам такое? Напишите, интересно, сколько украинцев-грешников среди вас", — подытожил Клопотенко.

Многие украинцы поддержали шеф-повара в комментариях. Они также считают, что конкретного эффекта от купания в проруби на Крещение нет.

  • Меня эта "традиция" бесила еще до 2014 года. Иисус Христос крестился в реке Иордан. При чем здесь вообще жирные туши в каждой калабане
  • Я с вами согласна, потому что у нас в Тернопольской области такой традиции никогда не было. Впервые о нырянии услышала в Киеве, когда перебралась сюда жить. Был шок для меня, интернетов тогда еще не было
  • С этими перестановками праздников я теперь вообще в это не верю. Вот и все.

Напомним, ранее мы писали, как Клопотенко готовил для первой леди Елены Зеленской. Также мы рассказывали, сколько нужно заплатить Евгению за приготовление ужина у вас дома.

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