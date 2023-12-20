Князь Монако з родиною представили святкову листівку

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін. Фото: instagram.com/palaisprincierdemonaco

Князівство Монако представило різдвяну листівку. На святковому фото позували князь Монако Альбер II, його дружина, княгиня Шарлін та 9-річні двійнята Жак та Габріела.

Листівку опублікували в офіційному Instagram-акаунті королівської родини.

Читайте також:

В оксамиті і з метеликами

Князь Монако Альбер II та його дружина, княгиня Шарлін представили різдвяну листівку їхньої родини.

Дружина князя Альбера обрала розкішну оксамитову сукню гірчичного кольору від свого улюбленого французського бренду Didierangelo.

Її донька Габрієла була у оксамитовій сукні бордового кольору від того самого бренду.

Хлопці натомість обрали майже однакові класичні смокінги, та прикрасили образ метеликами: князь обрав темно-червоний, а його син — темно-зелений.

Позувала королівська родина на фоні святкової ялинки у золотому убранстві. Кімната теж була оздоблена золотистим декором.

Нагадаємо, князь та княгиня Монако здивували ніжностями на публіці.

Також ми писали, що син князя Монако прикрасив обкладинку модного журналу та розповів про королівську родину.