Князь Монако с семьей представили праздничную открытку
Княжество Монако представило рождественскую открытку. На праздничном фото позировали князь Монако Альбер II, его жена, княгиня Шарлин и двойня Жак и Габриэла, которым по 9 лет.
Открытку опубликовали в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.
В бархате и с бабочками
Князь Монако Альбер II и его супруга, княгиня Шарлин представили рождественскую открытку их семьи.
Жена князя Альбера выбрала роскошное бархатное платье горчичного цвета от своего любимого французского бренда Didierangelo.
Ее дочь Габриела была в бархатном платье бордового цвета от того же бренда.
Князь с сыном выбрали почти одинаковые классические смокинги, и украсили образ бабочками: князь выбрал темно-красный, а его сын — темно-зеленый.
Позировала королевская семья на фоне праздничной елки в золотом убранстве. Комната тоже была украшена золотистым декором.
Напомним, князь и княгиня Монако удивили нежностями на публике.
Мы писали, что сын князя Монако украсил обложку модного журнала и рассказал о королевской семье.
Читайте Новини.LIVE!