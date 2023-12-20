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Князь Монако с семьей представили праздничную открытку

20 декабря 2023 12:27
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Князь Монако с семьей представили праздничную открытку
Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин. Фото: instagram.com/palaisprincierdemonaco
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Княжество Монако представило рождественскую открытку. На праздничном фото позировали князь Монако Альбер II, его жена, княгиня Шарлин и двойня Жак и Габриэла, которым по 9 лет.

Открытку опубликовали в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

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В бархате и с бабочками

Князь Монако Альбер II и его супруга, княгиня Шарлин представили рождественскую открытку их семьи.

Жена князя Альбера выбрала роскошное бархатное платье горчичного цвета от своего любимого французского бренда Didierangelo.

 

Ее дочь Габриела была в бархатном платье бордового цвета от того же бренда.

Князь с сыном выбрали почти одинаковые классические смокинги, и украсили образ бабочками: князь выбрал темно-красный, а его сын — темно-зеленый.

Позировала королевская семья на фоне праздничной елки в золотом убранстве. Комната тоже была украшена золотистым декором.

Напомним, князь и княгиня Монако удивили нежностями на публике.

Мы писали, что сын князя Монако украсил обложку модного журнала и рассказал о королевской семье.

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