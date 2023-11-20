Колишня дружина Дзідзьо привітала його з днем народження і показала сімейні фото

Співак Дзідзьо з колишньою дружиною. Фото: instagram.com/slavia_official/

Співачка SLAVIA привітала колишнього чоловіка, співака Дзідзьо, із 40-річчям. Артистка зробила теплий допис на його честь.

Відео з домашнього архіву, коли вони ще були родиною, артистка опублікувала у своєму Instagram.

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SLAVIA пригадала сімейне життя з Дзідзьо

Колишня дружина українського співака Дзідзьо, SLAVIA, побажала йому кохання та натхнення. Співачка пригадала їхнє спільне сімейне життя та неповторні миті.

"Коли, як не зараз, у твій День… Михасику, з Ювілеєм!!!… Аж не віриться, бо я ще досі та юна, 17-літня… А ти завжди хотів бути старшим. Ти був старшим. Ментально. Ти вирізнявся серйозністю з-поміж однолітків. Ти мислив по-дорослому. Тобі хотілося подорослішати ззовні. Ти не любив свої фото в юності, де в тебе тирчать ребра… Фото ще багато, спогадів ще більше… Єдине залишиться незмінним назавжди: шлях, який ми пройшли разом. Перший гурт, студія… Перша квартира, машина… Перші великі успіхи… Ми назавжди залишимося одне для одного першими чоловіком та дружиною… Пишаюся тобою. Люблю. Частка моєї душі завжди з тобою. Живи, як відчуваєш. Твори, що хочеш. Люби, кого любить", — написала артистка.

Саундтреком до кадрів стала пісня співачки SLAVIA "Любов любов". Дзідзьо та SLAVIA прожили у шлюбі вісім років. Навесні 2021 року подружжя розлучилося. Після розриву колишні закохані залишилися друзями.

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