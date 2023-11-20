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Бывшая жена Дзидзьо поздравила его с днем рождения и показала семейный альбом

20 ноября 2023 17:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бывшая жена Дидзе поздравила его с днем рождения и показала семейные фото
Певец Дзидзьо с бывшей супругой. Фото: instagram.com/slavia_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица SLAVIA поздравила бывшего мужа певца Дзидзьо с 40-летием. Артистка сделала теплый пост в его честь.

Видео из домашнего архива, когда они еще были семьей, артистка опубликовала в своем Instagram.

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Бывшая жена украинского певца Дзидзьо, SLAVIA, пожелала ему любви и вдохновения. Певица вспомнила их семейную жизнь и неповторимые моменты.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVIA (@slavia_official)

"Когда, как не сейчас, в твой День… Михасику, с Юбилеем!!!… Аж не верится, потому что я до сих пор та юная, 17-летняя… А ты всегда хотел быть старше. Ты был старше. Ментально. Ты отличался серьезностью среди сверстников. Ты думал по-взрослому. Тебе хотелось повзрослеть внешне. Ты не любил свои фото в юности, где у тебя торчат ребра... Фото еще много, воспоминаний еще больше... Единственное останется неизменным навсегда: путь, который мы прошли вместе. Первая группа, студия… Первая квартира, машина… Первые большие успехи… Мы навсегда останемся друг для друга первыми мужем и женой… Горжусь тобой… Люблю… Часть моей души всегда с тобой… Живи, как чувствуешь… Твори, что хочешь. Люби, кого любит", — написала артистка.

Саундтреком к кадрам стала песня певицы SLAVIA "Любовь любовь". Дзидзьо и SLAVIA прожили в браке восемь лет. Весной 2021 года супруги развелись. После разрыва бывшие влюбленные остались друзьями.

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