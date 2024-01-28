Колишня дружина Г'ю Джекмана зізналася, що відчуває до нього після розлучення

Актор Г'ю Джекман з колишньою дружиною. Фото: instagram.com/thehughjackman/

Деборра-Лі Фернесс "все ще любить" свого колишнього чоловіка Г’ю Джекмана і навіть "навмисно намагається забути", що їхній роман закінчився, щоб впоратися з розставанням. Але вона також "прагне зануритися" в нові стосунки, стверджує інсайдер.

Про це пише Daily Mail.

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Деборра-Лі Фернесс та Г’ю Джекман оголосили про своє розлучення у вересні після 27 років шлюбу, сказавши фанатам, що вони розлучилися, "щоб продовжити особистий розвиток".

Тепер джерело, близьке до Деборри, розповіло, як вона справляється з розставанням, стверджуючи, що "затишне життя" без ексчоловіка було "дуже складним", але "робота була її рятівною благодаттю".

"Було дуже складно жити без Г’ю, вона все ще кохає його, навіть знаючи, що їхній роман закінчився. Це всі емоції кожного дня. Щаслива, сумна, божевільна, збентежена — вона навіть навмисно намагається забути, що все закінчилося. Вона приймає це кожного дня. Вона також дуже сильна жінка і переживе це", — додає джерело.

Інсайдер розповів, що, попри те, наскільки важко це було, Деборра-Лі "схвильована", що врешті-решт знову знайде "любов".

"Вона все повільно і стабільно, але намагається прийняти своє нове життя. Замість романтики, вона звернулася до роботи як до свого порятунку, поки продовжує жити без Г’ю. Вона схвильована, а також побоюється знову зануритися у стосунки та кохання. Вона повинна знову знайти себе, і тоді все стане на свої місця. Це займе деякий час, але щодня їй стає краще", — говорить джерело.

Минулого року Деборра-Лі та Г’ю оголосили про розлучення.

"Ми мали благословення прожити майже три десятиліття разом у чудовому, повному любові шлюбі. Наші шляхи зараз змінюються, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити наше індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим найвищим пріоритетом. Ми беремося за цей наступний розділ із вдячністю, любов’ю та добротою. Ми дуже вдячні за ваше розуміння щодо поваги до нашої конфіденційності під час змін у нашій родини", — заявили актори виданню People.

Пара одружилася в 1996 році після зустрічі на зйомках Корреллі в 1995 році. Під час шлюбу вони усиновили двох дітей: сина Оскара, 23 роки, і доньку Аву, 18 років.

Раніше Деборра-Лі розповіла про те, яке майбутнє чекає на неї після їх розлучення.

Вона зізналася The Daily Telegraph: "Зміни, перехід, еволюція трохи лякають, і ми всі цього трохи боїмося, але я думаю, що це, мабуть, наш найбільший дар".

Зірка додала, що роль разом з Еріком Баною в його новому фільмі допомогла їй бути зайнятою.

Г’ю також пішов у роботу, щоб відволіктися від розлучення.

"Г’ю повністю зосереджений на "Дедпулі 3" і набуває форму для Росомахи. Це відриває його від спілкування з колишньою та від побачень. Він радий повернутися до роботи і з радістю зосередиться на цьому", — розповіло джерело.

Інсайдер раніше сказав ET, що між колишніми "немає ніякої ворожнечі".

"Г'ю та Деборра-Лі знаходяться на різних сторінках і в різних розділах свого життя. Вони відчули, що настав час розлучитися, але вони все ще зберігають щасливу та сердечну дружбу", — говорить джерело і додало, що Г’ю та Деборра-Лі "цінують багато років разом і дітей".

Нагадаємо, ми писали про вражаючий пентхауз, в якому тепер холостякуватиме Джекман.

Раніше стало відомо, яке випробування зруйнувало шлюб Г’ю Джекмана.