Бывшая жена Хью Джекмана призналась, что испытывает к нему после развода

Актер Хью Джекман с бывшей супругой. Фото: instagram.com/thehughjackman/

Деборра-Ли Фернесс "все еще любит" своего бывшего супруга Хью Джекмана и даже "намеренно пытается забыть", что их роман закончился, чтобы справиться с их расставанием. Но она также "стремится погрузиться в новые отношения", утверждает инсайдер.

Об этом пишет Daily Mail.

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Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман объявили о своем разводе в сентябре после 27 лет брака, сказав фанатам, что они развелись, "чтобы продолжить личное развитие".

Теперь источник, близкий к Деборре, рассказал, как она справляется с расставанием, утверждая, что "уютная жизнь" без бывшего супруга была "очень сложной", но "работа была ее спасительной благодатью".

"Было очень сложно жить без Хью, она все еще любит его, даже зная, что их роман закончился. Это все эмоции каждый день. Счастливая, грустная, безумная, смущенная — и она даже намеренно пытается забыть, что все закончилось, принимает это каждый день. Она тоже очень сильная женщина и переживет это", — добавляет источник.

Инсайдер рассказал, что, несмотря на то, насколько тяжело это было, Деборра-Ли "взволнована", что в конце концов снова обретет "любовь".

"Она все медленно и стабильно, но пытается принять свою новую жизнь. Вместо романтики, она обратилась к работе как к своему спасению, пока продолжает жить без Хью. Она взволнована, а также опасается снова погрузиться в отношения и любовь. Она должна снова найти себя, и тогда все станет на свои места. Это займет некоторое время, но каждый день ей становится лучше", — говорит источник.

В прошлом году Деборра-Ли и Хью объявили о разводе.

"У нас было благословение прожить почти три десятилетия вместе в прекрасном, полном любви браке. Наши пути сейчас меняются, и мы решили расстаться, чтобы продолжить наш индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет наивысшим приоритетом. Мы беремся за эту следующую главу с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень благодарны за ваше понимание уважения нашей конфиденциальности во время перемен в нашей семье", — заявили актеры изданию People.

Пара поженилась в 1996 году после встречи на съемках Коррелли в 1995 году. Во время брака они усыновили двоих детей: сына Оскара, 23 года, и дочь Аву, 18 лет.

Ранее Деборра-Ли рассказала о том, какое будущее ждет ее после их развода.

Она призналась The Daily Telegraph: "Изменения, переход, эволюция немного пугают, и мы все этого немного боимся, но я думаю, что это, пожалуй, наш величайший дар".

Звезда добавила, что роль вместе с Эриком Баной в его новом фильме помогла ей быть занятой.

Хью также ушел с головой в работу, чтобы отвлечься от развода.

"Хью полностью сосредоточен на "Дедпуле 3" и набирает форму для Росомахи. Это отрывает его от общения с бывшей и от свиданий. Он рад вернуться к работе и с радостью сосредоточится на этом", — рассказал источник.

Инсайдер ранее поведал ET, что между бывшими "нет никакой войны".

"Хью и Деборра-Ли находятся на разных страницах и в разных разделах своей жизни. Они почувствовали, что пора развестись, но они все еще сохраняют счастливую и сердечную дружбу", — говорит источник и добавляет, что Хью и Деборра-Ли "ценят много лет вместе и детей".

Напомним, мы писали о впечатляющем пентхаузе, в котором теперь будет холостяковать Джекман.

Ранее стало известно, какое испытание разрушило брак Хью Джекмана.