Колишня дружина Узелкова зізналась, що він принижував її гідність

Марина Боржемська і В'ячеслав Узелков. Фото: big.stb.ua

Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилась інтимними подробицями свого шлюбу з колишнім чоловіком В'ячеславом Узелковим. Він зраджував їй.

Про це жінка рзповіла ведучому Славі Дьоміну на YouTube.

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Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилась секретами її шлюбу з боксером В'ячеславом Узелковим.

Жінка розповіла, що завжди мала впевненість в собі, проте в шлюбі з її колишнім це змінилось. Узелков часто казав їй, що вона втратила свою красу.

"Поступово, коли ти починаєш жити з людиною, яка починає розповідати, що ти вже не така красива, а ти дивишся на себе у дзеркало: "Ага, дійсно". Ти вже бачиш себе такою. – "Ти народила дитину, ти вже не така приваблива". Чи пише тобі його коханка, із якою у нього роман. І ти читаєш ці скріншоти повідомлень, які він написав їй, і ти, бляха-муха, думаєш: "Ага, ти прийшла зруйнувати мою родину. Я все зроблю для того, щоб моя родина збереглася", — розповіла Боржемська.

Марина Боржемська і В'ячеслав Узелков. Фото: instagram Марини Боржемської

Також тренерка думала, що саме коханки вині у постінйих зрадах її чоловіка. Боржемська намагалась з усіх сил зберегти сім'ю, бо боялась осудження суспільством.

"Ти хочеш зберегти все, бо є діти. А як оточення? А соціум? Як зараз сказати людям, що все гівно і все не так?" — пояснила вона.

Боржемська не змогла покинути Узелкова після народження сина

Марина вирішила залишитись з чоловіком, незважаючи на його постійні зради, коли він захворів — у боксера стався інсульт.

"Я стала мамою для нього. Шкода, що захворів, інсульт. Знову ж, я не можу залишити людину. Я б ніколи не кинула людину у хворобі. Тому що ми з нею прожили стільки життя, я від неї народила дітей. Як можна кинути людину, навіть при тому, що ти вже до нього нічого не відчуваєш у той час? Моя відповідальність не давала мені змоги кинути цю людину", — зізналась зірка.

Марина Боржемська розлучилась з боксером у 2018 році. Вони мають двох спільних дітей — сина Роберта і доньку Олівію.

Після розлучення зірки не коментували причин, проте ходили плітки, що справа в зрадах. Узелков погрожував Боржемській тривалий час, проте минулого року заявив, що зустрів нове кохання — хто вона невідомо.

Раніше Боржемська зізналася, чи боїться вона свого колишнього Узелкова.

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