Бывшая жена Узелкова призналась, что он унижал ее и изменял

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков. Фото: big.stb.ua

Украинская фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась интимными подробностями своего брака с бывшим мужем Вячеславом Узелковым. Он изменял ей.

Об этом женщина рассказала ведущему Славе Демину на YouTube.

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Украинская фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась секретами ее брака с боксером Вячеславом Узелковым.

Женщина рассказала, что всегда был уверена в себе, однако в браке с ее бывшим это изменилось. Узелков часто говорил ей, что она утратила свою красоту.

"Постепенно, когда ты начинаешь жить с человеком, который начинает рассказывать, что ты уже не так красива, а ты смотришь на себя в зеркало: "Ага, действительно". Ты уже видишь себя таким. – "Ты родила ребенка, ты уже не такая привлекательная". Пишет ли тебе его любовница, с которой у него роман. И ты читаешь эти скриншоты сообщений, которые он написал ей, и ты думаешь: "Ага, ты пришла разрушить мою семью. Я все сделаю для того, чтобы моя семья сохранилась", — рассказала Боржемская.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков. Фото: instagram Марины Боржемской

Также тренер думала, что именно любовницы виноваты в постоянных изменах ее мужа. Боржемская пыталась изо всех сил сохранить семью, потому что боялась осуждения обществом.

"Ты хочешь сохранить все, потому что есть дети. А как окружение? А социум? Как сейчас сказать людям, что все говно и все не так?" — объяснила она.

Боржемская не смогла покинуть Узелкова после рождения сына

Марина решила остаться с мужем, несмотря на его постоянные измены, когда он заболел — у боксера случился инсульт.

"Я стала мамой для него. Жаль, что заболел, инсульт. Опять же, я не могу оставить человека. Я бы никогда не бросила человека в болезни. Потому что мы с ним прожили столько жизни, я от него родила детей. Как можно бросить человека, даже при том, что ты уже к нему ничего не чувствуешь на тото момент? Моя ответственность не позволяла мне бросить этого человека" , — призналась звезда.

Марина Боржемская развелась с боксером в 2018 году. У них двое общих детей — сын Роберт и дочь Оливия.

После развода звезды не комментировали причин, однако ходили сплетни, что дело в изменах. Узелков угрожал Боржемской длительное время, однако в прошлом году заявил, что встретил новую любовь — кто это неизвестно.

Ранее Боржемская призналась, боится ли она своего бывшего Узелкова.

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