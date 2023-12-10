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Копія тата — дружина Івана Дорна показала підрослих дітей

10 грудня 2023 15:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Копія тата — дружина Івана Дорна показала підрослих дітей
Іван Дорн і Настя Новікова. Фото: instagram.com/nastya_novikova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Дружина Івана Дорна — Настя — показала, як вони з дітьми — Василисою та Іваном — проводять час у різдвяному Парижі. 

Фотографіями дівчина поділилася у своєму Instagram

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Каруселі і ялинки 

Іван Дорн вже 10 років одружений зі своєю однокласницею Анастасією Новіковою. Подружжя має двох дітей — 9-річну Василису і 8-річного Івана. Проте співак не любить публічно показувати своє особисте життя, але фото його родини можна час від часу побачити у соцмережах Насті. 

Родина, на скільки відомо, мешкає наразі у столиці Франції, Парижі. Настя показал, як вони гуляють з дітьми передріздвяним містом: вони покаталися на каруселі і помилувалися святковою ялинкою. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/nastya_novikova
Скриншот зі сторіс instagram.com/nastya_novikova

Дружина Івана Дорна показала кілька фото дітей. Молодший син — Іван — у свої 8 років як дві краплі води схожий на батька. 

 

діти Дорна
Скриншот зі сторіс instagram.com/nastya_novikova
Скриншот зі сторіс instagram.com/nastya_novikova

Іван Дорн, який сам родом із Челябінська, з початку повномасштабного вторгнення підтримував і продовжує підтримувати Україну: багато говорить щодо російської агресії, свої виступи присвячує Україні. Проте не раз ходили чутки, що він і досі співпрацює з росіянами і він не приховує, що постійно перебуває за кордоном. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що за словами блогера, Іван Дорн виступить на Балі для росіян. 

Також ми розповідали, що у Дорна вийде трек у співавторстві з росіянином. 

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