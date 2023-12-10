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Копия папы — жена Ивана Дорна показала подросших детей

10 декабря 2023 15:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Копия папы — жена Ивана Дорна показала подросших детей
Иван Дорн и Настя Новикова. Фото: instagram.com/nastya_novikova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Жена Ивана Дорна – Настя – показала, как они с детьми – Василисой и Иваном – проводят время в рождественском Париже.

Фотографиями девушка поделилась в своем Instagram.

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Карусели и елки

Иван Дорн уже 10 лет женат на своей однокласснице Анастасии Новиковой. У супругов двое детей — 9-летняя Василиса и 8-летний Иван. Однако певец не любит публично показывать свою личную жизнь, но фото его семьи время от времени можно увидеть в соцсетях Насти.

Семья, на сколько известно, проживает в столице Франции, Париже. Настя показала, как они гуляют с детьми предрождественским городом: они покатались на карусели и полюбовались праздничной елкой.

 

Скриншот со сторис instagram.com/nastya_novikova
Скриншот со сторис instagram.com/nastya_novikova

Жена Ивана Дорна показала несколько фотографий детей. Младший сын – Иван – в свои 8 лет как две капли воды похож на отца.

 

дети Дорна
Скриншот со сторис instagram.com/nastya_novikova
Скриншот со сторис instagram.com/nastya_novikova

Иван Дорн, сам родом из Челябинска, с начала полномасштабного вторжения поддерживал и продолжает поддерживать Украину: много говорит о российской агрессии, свои выступления посвящает Украине. Однако не раз ходили слухи, что он до сих пор сотрудничает с россиянами и он не скрывает, что постоянно находится за границей.

Напомним, ранее мы писали, что по словам блоггера Иван Дорн выступит на Бали для россиян.

Также мы рассказывали, что у Дорна выйдет трек в соавторстве с россиянином.

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