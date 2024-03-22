Королева Камілла розповіла про самопочуття Чарльза ІІІ, якого нещодавно "поховали" медіа

Королева Камілла та король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Королева Камілла прокоментувала стан здоров’я свого чоловіка Чарльза III після того, як у ЗМІ поширилась неправдива новина про його смерть. Її Величність зазначила про те, що він зараз проходить лікування та "почувається дуже добре".

Про це пише видання Hello Magazine.

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Дружина короля вирушила у дводенну поїздку в Белфаст (Північна Ірландія). Це перша тривала подорож Її Величності без чоловіка.

Продавець місцевої крамнички передала монарху листівку із побажаннями якнайшвидше одужати. Королева Каміла прийняла її із вдячністю та додала: "У нього все дуже добре. Він був дуже засмучений через те, що не зміг приїхати".

75-річний король Чарльз раніше запланував, що поїде до Північної Ірландії разом з дружиною, однак після того, як у нього діагностували рак, він відклав публічні виступи.

Королева Камілла, яка востаннє відвідувала цей регіон у травні минулого року разом з королем, вирушила у самостійну подорож із власною програмою.

Вона зустрілася та поспілкувалася із власниками популярних закладів та крамничок у Північній Ірландії, які також передали подарунки для Короля.

Королеві Каміллі вручили деякі з фірмових страв крамничок, зокрема овочеві рулети, яловичі ковбаски та белфастські соління.

Королева Камілла відівідала Північну Ірландію. Фото: hellomagazine

Королева Камілла відівідала Північну Ірландію. Фото: hellomagazine

"Я передам їх своєму чоловікові, він зможе їх з'їсти із максимальною користю", — сказала вона.

Окрім того, королева Камілла відвідала захід у Гіллсборо, який був присвячений Всесвітньому дню поезії. Там Її Величність поспілкувалася із сучасними письменниками й акторами.

Нагадаємо, у мережі зʼявилось ще одне відфотошоплене фото королівської родини ще за часів королеви Єлизавети II. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.