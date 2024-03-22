Королева Камілла розповіла про самопочуття Чарльза ІІІ, якого нещодавно "поховали" медіа
Королева Камілла прокоментувала стан здоров’я свого чоловіка Чарльза III після того, як у ЗМІ поширилась неправдива новина про його смерть. Її Величність зазначила про те, що він зараз проходить лікування та "почувається дуже добре".
Про це пише видання Hello Magazine.
Королева Камілла розповіла, як почувається Його Величність
Дружина короля вирушила у дводенну поїздку в Белфаст (Північна Ірландія). Це перша тривала подорож Її Величності без чоловіка.
Продавець місцевої крамнички передала монарху листівку із побажаннями якнайшвидше одужати. Королева Каміла прийняла її із вдячністю та додала: "У нього все дуже добре. Він був дуже засмучений через те, що не зміг приїхати".
75-річний король Чарльз раніше запланував, що поїде до Північної Ірландії разом з дружиною, однак після того, як у нього діагностували рак, він відклав публічні виступи.
Королева Камілла, яка востаннє відвідувала цей регіон у травні минулого року разом з королем, вирушила у самостійну подорож із власною програмою.
Вона зустрілася та поспілкувалася із власниками популярних закладів та крамничок у Північній Ірландії, які також передали подарунки для Короля.
Королеві Каміллі вручили деякі з фірмових страв крамничок, зокрема овочеві рулети, яловичі ковбаски та белфастські соління.
"Я передам їх своєму чоловікові, він зможе їх з'їсти із максимальною користю", — сказала вона.
Окрім того, королева Камілла відвідала захід у Гіллсборо, який був присвячений Всесвітньому дню поезії. Там Її Величність поспілкувалася із сучасними письменниками й акторами.
Нагадаємо, у мережі зʼявилось ще одне відфотошоплене фото королівської родини ще за часів королеви Єлизавети II. А також ми писали, що дружину принца Вільяма помітили після операції.
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