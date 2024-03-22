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Королева Камилла рассказала о самочувствии Чарльза ІІІ, которого недавно "похоронили" медиа

22 марта 2024 20:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Королева Камилла рассказала о самочувствии Чарльза ІІІ, которого недавно "похоронили" медиа
Королева Камилла и король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Королева Камилла прокомментировала состояние здоровья мужа Чарльза III после того, как в СМИ распространили ложную новость о его смерти. Ее Величество отметила, что он сейчас проходит лечение и "чувствует себя очень хорошо".

Об этом пишет издание Hello Magazine.

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Королева Камилла рассказала, как чувствует себя Его Величество

Жена короля отправилась в двухдневную поездку в Белфаст (Северная Ирландия). Это первое продолжительное путешествие Её Величества без мужа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Продавец местного магазинчика передала монарху открытку с пожеланиями как можно быстрее выздороветь. Королева Камила приняла её с благодарностью и добавила: "У него все очень хорошо. Он был очень расстроен из-за того, что не смог приехать".

75-летний король Чарльз ранее запланировал, что поедет в Северную Ирландию вместе с женой, однако после того, как у него диагностировали рак, он отложил публичные выступления.

Королева Камилла, последний раз посещавшая этот регион в мае прошлого года вместе с королем, отправилась в самостоятельное путешествие с собственной программой.

Она встретилась и пообщалась с владельцами популярных заведений и лавок в Северной Ирландии, которые также передали подарки для Короля.

Королеве Камилле вручили некоторые фирменные блюда, в том числе овощные рулеты, говяжьи колбаски и белфастские соления.

Королева Камилла рассказала о самочувствии Чарльза ІІІ, которого недавно "похоронили" медиа - фото 1
Королева Камилла посетила Северную Ирландию. Фото: hellomagazine
Королева Камилла рассказала о самочувствии Чарльза ІІІ, которого недавно "похоронили" медиа - фото 2
Королева Камилла посетила Северную Ирландию. Фото: hellomagazine

"Я передам их своему мужу, он сможет их съесть с максимальной пользой", — сказала она.

Кроме того, королева Камилла посетила мероприятие в Гиллсборо, посвященное Всемирному дню поэзии. Там Ее Величество пообщалась с современными писателями и актерами.

Напомним, в сети появилось еще одно отфотошопленное фото королевской семьи еще при королеве Елизавете II. Также мы писали, что жену принца Уильяма заметили после операции.

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Королева Камилла

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