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Королівський гламур — Кейт Міддлтон оголила стрункі ніжки у розкішному вбранні

21 листопада 2023 08:52
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Королівський гламур — Кейт Міддлтон оголила стрункі ніжки у розкішному вбранні
Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила неочікуваним образом. Замість стриманих суконь та модних пальто, вона приміряла яскраве вбрання, яке вигідно підкреслило її струнку фігуру та королівський статус.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Уельський Вільям з дружиною, а також король Карл II і королева Камілла відвідали перший з моменту коронації державний прийом, що відбувся у Великій Британії. У Букінгемському палаці приймали президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружину Кім Кеон.

 

Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters
Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters

 

Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters
Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters

 

Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters
Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters

 

Президента Південної Кореї Юн Сок Йоль, його дружина Кім Кеон, принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Фото: Reuters
Президента Південної Кореї Юн Сок Йоль, його дружина Кім Кеон, принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Фото: Reuters

Старші члени королівської родини відвідали гостей у їхньому лондонському готелі, після чого пройшов парад кінної гвардії та відбувся урочистий прийом у Букінгемському палаці.

Кейт Міддлтон з'явилася на заході у червоному пальті з накидкою Кетрін Вокер, яке доповнила капелюшком Джейн Тейлор та червоними туфлями-човниками Gianvito Rossi. На Кейт під пальто була елегантна червона сукня з розрізом. На прийом вона також одягла сережки з діамантами та сапфірами, які належали принцесі Діані.

Нагадаємо, редакторка парижского Vogue дала стильну пораду Кейт Міддлтон.

Раніше принц Вільям без дружини засвітився на червоній доріжці з голлівудською красунею.

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