Королевский гламур — Кейт Миддлтон обнажила стройные ножки в роскошном наряде
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поразила неожиданным образом. Вместо сдержанных платьев и модных пальто, она примерила яркий наряд, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру и королевский статус.
Об этом пишет Daily Mail.
Яркий выход Кейт Миддлтон
Принц Уэльский Уильям с супругой, а также король Карл II и королева Камилла посетили первый с момента коронации государственный прием, состоявшийся в Великобритании. В Букингемском дворце приветствовали президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и его супругу Ким Кеон.
Старшие члены королевской семьи посетили гостей в лондонском отеле, после чего прошел парад конной гвардии и состоялся торжественный прием в Букингемском дворце.
Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в красном пальто с накидкой Кэтрин Уокер, которое дополнила шляпкой Джейн Тейлор и красными туфлями-лодочками Gianvito Rossi. На Кейт под пальто было также элегантное красное платье с разрезом. На прием она надела серьги с бриллиантами и сапфирами, принадлежавшими принцессе Диане.
Напомним, редактор парижского Vogue дала стильный совет Кейт Миддлтон.
Ранее принц Уильям без жены засветился на красной дорожке с голливудской красавицей.
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