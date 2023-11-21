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Королевский гламур — Кейт Миддлтон обнажила стройные ножки в роскошном наряде

21 ноября 2023 08:52
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Королевский гламур - Кейт Миддлтон обнажила стройные ножки в роскошном наряде.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поразила неожиданным образом. Вместо сдержанных платьев и модных пальто, она примерила яркий наряд, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру и королевский статус.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Уэльский Уильям с супругой, а также король Карл II и королева Камилла посетили первый с момента коронации государственный прием, состоявшийся в Великобритании. В Букингемском дворце приветствовали президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и его супругу Ким Кеон.

 

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters

 

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters

 

Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters

 

Президента Южной Кореи Юн Сок Йоль, его супруга Ким Кеон, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Фото: Reuters
Президента Южной Кореи Юн Сок Йоль, его супруга Ким Кеон, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Фото: Reuters

Старшие члены королевской семьи посетили гостей в лондонском отеле, после чего прошел парад конной гвардии и состоялся торжественный прием в Букингемском дворце.

Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в красном пальто с накидкой Кэтрин Уокер, которое дополнила шляпкой Джейн Тейлор и красными туфлями-лодочками Gianvito Rossi. На Кейт под пальто было также элегантное красное платье с разрезом. На прием она надела серьги с бриллиантами и сапфирами, принадлежавшими принцессе Диане.

Напомним, редактор парижского Vogue дала стильный совет Кейт Миддлтон.

Ранее принц Уильям без жены засветился на красной дорожке с голливудской красавицей.

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