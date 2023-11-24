Козловський показав побратимів, з якими мало не загинув від обстрілу росіян

Український співак Віталій Козловський у програмі "Біографія". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак, а нині — воїн ЗСУ Віталій Козловський показав своїх побратимів. Популярний артист поділився знімком з товаришами по службі, з якими він нещодавно мало не загинув під час обстрілу російських військ.

Відповідною фотографією Віталій Козловський поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Український артист показав фотографію, де його можна побачити разом з товаришами по службі. Саме з цими чоловіками Козловський пережив нещодавно жахливу ніч, яку їм влаштували російські війська. Він написав хороші слова на адресу своїх побратимів, з якими він пережив те, про що співає у новій пісні "Навкруги".

"Це мої побратими. З ними я пережив те, що вилилось у пісню "Навкруги". Я дуже хочу, щоб ми ні на мить не забували, що військові — не статистика, не знеособлена лінія фронту. Не живе втілення думки про те, що "війна десь там далеко", яка часом підсвідомо закрадається до декого, хто в безпеці і в тилу", — зазначив Віталій Козловський.

Співак Віталій Козловський у лавах ЗСУ. Фото: Instagram Віталія Козловського

За словами українського виконавця, кожен з цих чоловіків є людиною, яка має своє життя. Тому Віталій Козловський попросив українців донатити і підтримувати українських військових, які сьогодні захищають країну від російських загарбників.

"Найкраще, що можна зробити, — підтримувати, допомагати, донатити, вірити. Найгірше і найстрашніше — проявити зневагу, забути або бути байдужим до захисників. Це те, чого сьогодні не можна ані виправдати, ані пробачити", — також підкреслив український артист.

Співак Віталій Козловський зі своїми побратимами. Фото: скриншот з Instagram

Як Віталій Козловський мало не загинув

Нещодавно український співак розповів про те, як російські війська накрили снарядами позицію, де він був разом зі своїми побратимами. Він підкреслив, що навіть після жорсткого обстрілу вони з товаришами не припинили жартувати.

"Миші, які до цього бігали по нас щоночі, валяються на землі контужені. Найближча вирва від снаряда — в семи метрах від нашого бліндажу. Але найголовніше — усі живі. І навіть віднаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, змінює свідомість назавжди", — розповів Віталій Козловський.

Історія Віталія Козловського про те, як він мало не загинув. Фото: скриншот з Instagram

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