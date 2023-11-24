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Козловский показал товарищей, с которыми попал под обстрел РФ

24 ноября 2023 16:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Козловский показал побратимов, с которыми чуть не погиб от обстрела россиян
Украинский певец Виталий Козловский в программе "Биография". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский певец, а сейчас — воин ВСУ Виталий Козловский показал своих побратимов. Популярный артист поделился снимком с сослуживцами, с которыми он недавно чуть не погиб при обстреле российских войск.

Соответствующей фотографией Виталий Козловский поделился на своей странице в Instagram.

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Украинский артист показал фотографию, где его можно увидеть вместе с сослуживцами. Именно с этими мужчинами Козловский пережил ужасную ночь, которую им устроили российские войска. Он написал хорошие слова в адрес своих побратимов, с которыми он пережил то, о чем поет в новой песне "Навкруги".

"Это мои побратимы. С ними я пережил то, что вылилось в песню "Навкруги". Я очень хочу, чтобы мы ни на мгновение не забывали, что военные — не статистика, не обезличенная линия фронта. Не живое воплощение мысли о том, что "война где-то там далеко", которая подсознательно закрадывается к некоторым, кто в безопасности и в тылу", — отметил Виталий Козловский.

Виталий Козловский
Певец Виталий Козловский в рядах ВСУ. Фото: Instagram Виталия Козловского

По словам украинского исполнителя, каждый из этих мужчин является человеком, у которого есть своя жизнь. Потому Виталий Козловский попросил украинцев донатить и поддерживать украинских военных, которые сегодня защищают страну от российских захватчиков.

"Лучшее, что можно сделать, — поддерживать, помогать, донатить, верить. Хуже всего и самое страшное — проявить пренебрежение, забыть или быть равнодушным к защитникам. Это то, чего сегодня нельзя ни оправдать, ни простить", — также подчеркнул украинский артист.

Публикация со страницы Виталия Козловского
Певец Виталий Козловский со своими побратимами. Фото: скриншот из Instagram

Как Виталий Козловский чуть не погиб

Недавно украинский певец рассказал о том, как российские войска накрыли снарядами позицию, где он находился вместе со своими побратимами. Он подчеркнул, что даже после жестких обстрелов они с товарищами не перестали шутить.

"Мыши, которые до этого бегали по нам каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда — в семи метрах от нашего блиндажа. Но самое главное — все живы. И даже находим в себе силы шутить. То, что происходит в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда", — рассказал Виталий Козловский.

Публикация со страницы Виталия Козловского
История Виталия Козловского о том, как он чуть не погиб. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Виталий Козловский отреагировал на фейк в России.

Раньше мы рассказывали о том, что популярный артист Виталий Козловский показал, как его посвятили в артиллеристы.

Также мы сообщали о том, что певец и воин ВСУ Виталий Козловский обратился к украинцам с фронта.

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