Козловський присвятив новий трек побратимам, з якими дивом вижив на передовій

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський представив душевний трек "Навкруги". Пісню артист присвятив побратимам, з якими був на передовій.

Про це артист написав у соціальних мережах.

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Кліп на пісню Козловського вміщує кадри з передової, на яких співак разом з побратимами несе службу. Артист пригадав, як з товаришами ледь не загинув.

"Тієї ночі нас було в бліндажі п’ятеро. Наші позиції дві з половиною години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалась на голову. Хтось молився, хтось закурив, хтось писав смс своїм. Пережили. Настав ранок. Вийшли — а густий ліс довкола випалений і потрощений вщент. Миші, які до цього бігали по нас щоночі, валяються на землі контужені. Найближча вирва від снаряда — в 7 метрах від нашого бліндажу. Але найголовніше — всі живі. І навіть віднаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, міняє свідомість назавжди", — пригадав Віталій.

Повернувшись до Києва, артист поділився пережитим з другом, композитором Дмитром Банновим, і за ніч, під враженням від почутого, народилася пісня "Навкруги".

"В ній весь світ завмирає навколо побратимів, які сидять пліч-о-пліч в окопі і хочуть вижити. Вони — не статистика, не знеособлена лінія фронту. Не живе втілення думки про те, що "війна десь там далеко", яка підсвідомо закрадається до багатьох, хто в безпеці і в тилу. Кожен з них — звичайна людина. Він живий. Йому боляче. Йому холодно. Йому страшно. Понад усе він хоче вижити. І потім, коли все вщухне, написати рідним хоч одне слово, бо без його відповіді вони місця собі не знайдуть. За кожним стоять сім’ї, історії, мріі, розчарування. Тому коли постає питання: як можна допомогти тим, хто на передовій, думайте не узагальнено про передову, яка "десь там". Думайте про Людину", — говорить артист і додає, що присвятив пісню "Навкруги" побратимам, разом з якими він відчув смерть дуже близько.

Нагадаємо, Кондратюк жорстко відреагував на мирову Козловського.

Раніше Козловський відреагував на те, що його "поховали" росіяни.