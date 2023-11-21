Козловский посвятил новый трек собратьям, с которыми чудом выжил на передовой

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Певец Виталий Козловский представил душевный трек "Навкруги". Песню артист посвятил собратьям, с которыми был на передовой.

Об этом артист написал в социальных сетях.

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Клип на песню Козловского вмещает кадры с передовой, на которых певец вместе с собратьями несет службу. Артист вспомнил, как с товарищами чуть не погиб.

"Той ночью нас было в блиндаже пятеро. Наши позиции два с половиной часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто-то молился, кто-то закурил, кто-то писал смс своим. Пережили. Настало утро. Вышли — а густой лес вокруг выжженный и разбитый дотла. Мыши, которые до этого бегали по нам каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда — в 7 метрах от нашего блиндажа. Но самое главное — все живы. И даже находим в себе силы шутить. Происходящее в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда", — вспомнил Виталий.

Вернувшись в Киев, артист поделился пережитым с другом, композитором Дмитрием Банновым, и за ночь, под впечатлением от услышанного, родилась песня "Навкруги".

"В ней весь мир замирает вокруг собратьев, которые сидят бок о бок в окопе и хотят выжить. Они — не статистика, не обезличенная линия фронта. Не живое воплощение мысли о том, что подсознательно закрадывающаяся война где-то там", которая подсознательно закрадывается ко многим в безопасности и в тылу. Каждый из них — обычный человек. Он живой. Ему больно. Ему холодно. Ему страшно. Больше всего он хочет выжить. И потом, когда все утихнет, написать родным хоть одно слово, потому что без его ответа они места себе не найдут. За каждым стоят семьи, истории, мечты, разочарования. Поэтому когда возникает вопрос: как можно помочь тем, кто на передовой, думайте не обобщенно о передовой, которая где-то там. Думайте о Человеке", — говорит артист и добавляет, что посвятил песню "Навкруги" собратьям, вместе с которыми он почувствовал смерть очень близко.

Напомним, Кондратюк жестко отреагировал на мировую Козловского.

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