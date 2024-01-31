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Красунчик Леонардо Ді Капріо приголомшив перевтіленням для нової ролі

31 січня 2024 10:10
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Красунчик Леонардо Ді Капріо приголомшив перевтіленням для нової ролі
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актора Леонардо Ді Капріо побачили на зйомках нового фільму. Зірку було не впізнати у незвичній ролі в картині Пола Томаса Андерсона.

Про це пише Daily Mail.

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Нова роль Ді Капріо

49-річний Ді Капріо працював на знімальному майданчику у брудному костюмі, що складався з халата та джинсів, а також у великих сонцезахисних окулярах і сірій шапочці. Актор знімався у північнокаліфорнійському містечку Юрека. Персонаж Ді Капріо, схоже, пережив важкі часи. На фото він дзвонить по телефону-автомату та падає на підлогу з розбитим виразом обличчя. За кадром, Ді Капріо також бачили за розмовою з Андерсоном.

 

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID

 

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID

 

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID

 

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID

 

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID

 

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID

 

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: BACKGRID

Сюжет фільму наразі тримається в таємниці, але нещодавно Deadline повідомив, що у фільмі також знімаються Шон Пенн і Регіна Голл. Дія фільму розгортається в сучасності. Андерсон також продюсує фільм разом із Сарою Мерфі та Адамом Сомнером. Окрім трьох головних виконавців, Deadline повідомив, що у фільмі буде великий акторський склад.

Зазначається, що бюджет фільму становить близько 100 мільйонів доларів. Андерсон є режисером численних фільмів, які отримали визнання критиків, зокрема "Ночі бугі", "Локрична піца" та "П’яна любов".

Нагадаємо, наречена Ді Капріо оголила розкішну фігуру на модному показі.

Раніше Ді Капріо розкритикували за любов до значно молодших за нього дівчат.

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Леонардо Ді Капріо
закордонні зірки
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