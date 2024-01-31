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Красавчик Леонардо Ди Каприо ошеломил перевоплощением для новой роли

31 января 2024 10:10
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Красавчик Леонардо Ди Каприо ошеломил перевоплощением для новой роли
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актера Леонардо Ди Каприо увидели на съемках нового фильма. Звезду было не узнать в необычной роли в картине Пола Томаса Андерсона.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новая роль Ди Каприо

49-летний Ди Каприо работал на съемочной площадке в грязном костюме, состоявшем из халата и джинсов, а также в больших солнцезащитных очках и серой шапочке. Актер снимался в северокалифорнийском городке Юрека. Персонаж Ди Каприо, похоже, пережил трудные времена. На фото он звонит по телефону-автомату и падает на пол с разбитым лицом. За кадром Ди Каприо также видели во время разговора с Андерсоном.

 

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID

 

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID

 

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID

 

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID

 

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID

 

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID

 

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: BACKGRID

Сюжет фильма держится в тайне, но недавно Deadline сообщил, что в фильме также снимаются Шон Пенн и Регина Холл. Действие фильма разворачивается в современности. Андерсон также продюсирует фильм вместе с Сарой Мерфи и Адамом Сомнером. Кроме трех главных исполнителей, Deadline сообщил, что в фильме будет большой актерский состав.

Бюджет фильма составляет около 100 миллионов долларов. Андерсон является режиссером многочисленных фильмов, получивших признание критиков, включая "Ночи буги", "Локрическая пицца" и "Пьяная любовь".

Напомним, невеста Ди Каприо обнажила роскошную фигуру на модном показе.

Ранее Ди Каприо раскритиковали за любовь к юным девушкам.

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