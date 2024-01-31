Красавчик Леонардо Ди Каприо ошеломил перевоплощением для новой роли
Актера Леонардо Ди Каприо увидели на съемках нового фильма. Звезду было не узнать в необычной роли в картине Пола Томаса Андерсона.
Об этом пишет Daily Mail.
Новая роль Ди Каприо
49-летний Ди Каприо работал на съемочной площадке в грязном костюме, состоявшем из халата и джинсов, а также в больших солнцезащитных очках и серой шапочке. Актер снимался в северокалифорнийском городке Юрека. Персонаж Ди Каприо, похоже, пережил трудные времена. На фото он звонит по телефону-автомату и падает на пол с разбитым лицом. За кадром Ди Каприо также видели во время разговора с Андерсоном.
Сюжет фильма держится в тайне, но недавно Deadline сообщил, что в фильме также снимаются Шон Пенн и Регина Холл. Действие фильма разворачивается в современности. Андерсон также продюсирует фильм вместе с Сарой Мерфи и Адамом Сомнером. Кроме трех главных исполнителей, Deadline сообщил, что в фильме будет большой актерский состав.
Бюджет фильма составляет около 100 миллионов долларов. Андерсон является режиссером многочисленных фильмов, получивших признание критиков, включая "Ночи буги", "Локрическая пицца" и "Пьяная любовь".
Напомним, невеста Ди Каприо обнажила роскошную фигуру на модном показе.
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