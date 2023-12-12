На проєкт Олени Кравець з госбюджету виділили понад 30 мільйонів гривень

Акторка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець на зйомках. Фото: Instagram Олени Кравець

Відома українська телеведуча і акторка, зірка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець потрапила у гучний скандал. Як стало відомо, популярна ведуча отримала з державного бюджету понад 30 мільйонів гривень на створення авторського проєкту.

Про це стало відомо з сайту Prozorro.

Читайте також:

Гроші з держбюджету на проєкт Олени Кравець

Так, днями стало відомо, що зірці студії "Квартал 95" і "Жіночого Кварталу" Олені Кравець виділили гроші на створення власного проєкту. Причому, йдеться про досить немаленьку суму грошей, яку їй виділили з державного бюджету України.

Українській ведучій виділили понад 30 мільйонів гривень на виробництво передачі під назвою "Тихий вечір", яку вона не так давно почала вести. Як стало відомо, гроші підуть на концепцію, сценарій і виробництво цього проєкту.

"Закупівля послуги з виробництва телевізійної передачі під робочою назвою "Тихий вечір", що включає в себе: концепцію, розробку сценаріїв/сценарних планів та виробництво передачі, що передбачає частковий технологічний цикл виробництва", — вказано на сайті Prozorro.

Тендер на виділення грошей з держбюджету на проєкт Олени Кравець. Фото: Prozorro

Реакція українців на виділення грошей Олені Кравець

Під одним з випусків цієї передачі українці не стримали емоцій і почали засуджувати Олену Кравець за це.

Люди стали критикувати українську телеведучу за цю суму грошей під час повномасштабної війни.

Українцям не потрібні ваші безглузді шоу за 27 мільйонів гривень. Зараз усі акумульовані кошти мають витрачатися на закупівлю військової техніки!!! А якщо хочете створювати для себе отакі шоу, то робіть це за власний рахунок

Кравець, де твоя совість?

Виділено 33 мільйони гривень з бюджету (гроші платників податків) на цю передачу! Зрада

Коментарі під одним з випусків передачі "Тихий вечір". Фото: скриншот з YouTube

Коментар під одним з випусків передачі "Тихий вечір". Фото: скриншот з YouTube

Передача "Тихий вечір" — що про неї відомо

"Тихий вечір" — це українська телепередача, яку веде акторка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець. До студії ведуча запрошує різних українських зірок, в яких бере інтерв’ю. Під час спілкування порушуються особисті та актуальні на сьогодні теми.

Стендап-комікиня Лєра Мандзюк з Оленою Кравець у програмі "Тихий вечір". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що українська телеведуча Олена Кравець висловилася про зірок шоу-бізнесу.

Раніше ми розповідали про те, що акторка Олена Кравець прокоментувала чутки про пластичні операції.

Також ми повідомляли про те, що ведуча і акторка Олена Кравець раптово змінила імідж.