На проект Елены Кравец из госбюджета выделили более 30 миллионов гривен

Актриса "Женского Квартала" Елена Кравец на съемках. Фото: Instagram Елены Кравец

Известная украинская телеведущая и актриса, звезда "Женского Квартала" Елена Кравец попала в громкий скандал. Как стало известно, популярная ведущая получила из государственного бюджета более 30 миллионов гривен на создание авторского проекта.

Об этом стало известно с сайта Prozorro.

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Деньги из госбюджета на проект Елены Кравец

Так, на днях стало известно, что звезде студии "Квартал 95" и "Женского Квартала" Елене Кравец выделили деньги на создание собственного проекта. Причем, речь идет о достаточно немалой сумме денег, которую ей выделили из государственного бюджета Украины.

Украинской ведущей выделили более 30 миллионов гривен на производство передачи под названием "Тихий вечер", которую она недавно начала вести. Как стало известно, деньги пойдут на концепцию, сценарий и производство этого проекта.

"Закупка услуги с производства телевизионной передачи под рабочим названием "Тихий вечер", включающая в себя: концепцию, разработку сценариев/сценарных планов и производство передачи, что предусматривает частичный технологический цикл производства", — указано на сайте Prozorro.

Тендер на выделение денег из госбюджета на проект Елены Кравец. Фото: Prozorro

Реакция украинцев на выделение денег Елене Кравец

Под одним из выпусков этой передачи украинцы не сдержали эмоций и начали осуждать Елену Кравец за это.

Люди стали критиковать украинскую телеведущую за эту сумму денег во время полномасштабной войны.

Украинцам не нужны ваши нелепые шоу за 27 миллионов гривен. Сейчас все аккумулированные средства должны тратиться на закупку военной техники! А если хотите создавать для себя такие шоу, то делайте это за свой счет

Кравец, где твоя совесть?

Выделено 33 миллиона гривен из бюджета (деньги налогоплательщиков) на эту передачу! Предательство

Комментарии под одним из выпусков передачи "Тихий вечер". Фото: скриншот с YouTube

Комментарий под одним из выпусков передачи "Тихий вечер". Фото: скриншот с YouTube

Передача "Тихий вечер" — что о ней известно

"Тихий вечер" — это украинская телепередача, которую ведет актриса "Женского Квартала" Елена Кравец. В студию ведущая приглашает разных украинских звезд, у которых берет интервью. Во время общения поднимаются личные и актуальные на сегодня темы.

Стендап-комик Лера Мандзюк с Еленой Кравец в программе "Тихий вечер". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что украинская телеведущая Елена Кравец высказалась о звездах шоу-бизнеса.

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