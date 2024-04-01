В Києві відбудеться знаменитий етнофестиваль “Країна Мрій” — на коли заплановано захід

Український музикант Олег Скрипка. Фото: менеджмент артиста



Цього року легендарному етнофестивалю "Країна Мрій" виповнюється 20 років. Його засновник Олег Скрипка запрошує українців відвідати ювілейний захід наприкінці червня.

Про це він повідомив на сторінці Instagram.

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Засновник Міжнародного етнічного фестивалю "Країна Мрій" та музикант Олег Скрипка повідомив, що ювілейний етнозахід буде проходити з 21 по 23 червня на території Національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка, у Києві.

На легендарному фестивалі гостей чекають виступи українських та закордонних виконавців різних музичних жанрів, насичені майстер-класи, виставки мистецтва, театральні постановки, покази та багато інших активностей. Українець будь-якого віку зможе знайти для себе щось цікаве.

На заході організують кілька великих повноцінних сцен живої музики. Для дітей буде виділено окрему галявину, де вони зможуть побавитись у народні українські ігри та забави.

Під час виступів Благодійний фонд Олега Скрипки проведе спеціальні збори, аукціони та інші активності. Зібрані на них кошти відправлять на потреби наших захисників.

Етнофестиваль "Країна Мрій". Фото: менеджмент артиста

Етнофестиваль "Країна Мрій". Фото: менеджмент артиста

"Цього року ми маємо залучити ще більше молоді на наш етнофест. Бо саме вона і є провідником наших прагнень і традицій, нашого культурного коду у майбутнє. Тож мусимо переказати їй естафету мрій і самоусвідомлення задля збереження нації", — підкреслює Скрипка.

Для захисників та захисниць, а також дітей до 10 років вхід на фестиваль традиційно буде вільним.

Етнофестиваль "Країна Мрій". Фото: менеджмент артиста

Трохи згодом музикант Олег Скрипка повідомить про програму фестивалю, вартість вхідних квитків та місце їх продажу.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Олег Скрипка розповів, чи приєднається він до лав ЗСУ. А також Олег Скрипка висловився про колег-втікачів, які не повернулися до України.