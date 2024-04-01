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Країні мрій исполняется 20 лет — Олег Скрипка сообщил, когда состоится юбилейное этномероприятие

1 апреля 2024 18:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В Киеве состоится знаменитый этнофестиваль "Країна Мрій" - на когда запланировано мероприятие
Украинский музыкант Олег Скрипка. Фото: менеджмент артиста
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор


В этом году легендарному этнофестивалю "Країна Мрій" исполняется 20 лет. Его основатель Олег Скрипка приглашает украинцев посетить юбилейное мероприятие в конце июня.

Об этом он сообщил на странице Instagram.

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Основатель Международного этнического фестиваля "Країна Мрій" и музыкант Олег Скрипка сообщил, что юбилейное этномероприятие будет проходить с 21 по 23 июня на территории Национального ботанического сада им. М.М. Гришка, в Киеве.

На легендарном фестивале гостей ждут выступления украинских и зарубежных исполнителей разных музыкальных жанров, насыщенные мастер-классы, выставки искусства, театральные постановки, показы и многие другие активности. Украинец любого возраста сможет найти для себя что-нибудь интересное.

На мероприятии организуют несколько больших полноценных сцен живой музыки. Для детей будет выделена отдельная площадка, где они смогут поиграть в народные украинские игры и забавы.

Во время выступлений Благотворительный фонд Олега Скрипки проведет специальные сборы, аукционы и другие активности. Собранные на них средства отправят на нужды наших защитников.

Стране мечты исполняется 20 лет — Олег Скрипка сообщил, когда состоится юбилейное этномероприятие - фото 1
Этнофестиваль "Країна Мрій". Фото: менеджмент артиста
Стране мечты исполняется 20 лет — Олег Скрипка сообщил, когда состоится юбилейное этномероприятие - фото 2
Этнофестиваль "Країна Мрій". Фото: менеджмент артиста

"В этом году мы должны привлечь еще больше молодежи на наш этнофест. Потому что именно она и является проводником наших стремлений и традиций, нашего культурного кода в будущее. Поэтому должны пересказать ей эстафету мечтаний и самосознание ради сохранения нации", — подчеркивает Скрипка.

Для защитников и защитниц, а также детей до 10 лет, вход на фестиваль традиционно будет свободным.

Стране мечты исполняется 20 лет — Олег Скрипка сообщил, когда состоится юбилейное этномероприятие - фото 3
Этнофестиваль "Країна Мрій". Фото: менеджмент артиста

Чуть позже музыкант Олег Скрипка сообщит о программе фестиваля, стоимости входных билетов и месте их продажи.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Олег Скрипка рассказал, присоединится ли он к рядам ВСУ. А также Олег Скрипка высказался о беглецах, которые не вернулись в Украину.

музыка
Украина
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Олег Скрипка
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творчество

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