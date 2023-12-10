Лікарі боряться за життя — акторка Катерина Тишкевич перебуває в реанімації
Українська акторка Катерина Тишкевич потрапила до реанімації. Як відомо, жінка страждає від тяжкої хвороби.
Про це повідомив її чоловік та актор Валентин Томусяк.
Що відомо про хворобу Катерини Тишкевич
Він заявив, що артистка хвора на сепсис. Вона вже протягом семи днів перебуває в реанімаційному відділенні. Там лікарі боряться за її життя.
"Моя дружина, Катя Тишкевич, вже сьому добу перебуває в реанімації, де лікарі відчайдушно боряться за її життя... Що стало причиною сепсису й досі невідомо, але вже й неважливо, бо найголовніше зараз впоратись з його наслідками... Найтяжче зараз легеням, печінці та серцю…", — написав він.
Фінансова допомога для лікування
За його словами, Катерина наразі перебуває на лікуванні, проте її стан є тяжким. Її рідні вже витратили 350 тисяч гривень на лікування, проте гроші все одно ще потрібні.
"На сьогодні ми вже сплатили за її лікування майже 350 тисяч тисяч, але стан її й досі залишається вкрай тяжким.. Тож, буду радий будь-якому донату на її одужання", — наголосив Валентин Томусяк.
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