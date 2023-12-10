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Лікарі боряться за життя — акторка Катерина Тишкевич перебуває в реанімації

10 грудня 2023 19:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Лікарі боряться за життя — акторка Катерина Тишкевич перебуває в реанімації
Акторка Катерина Тишкевич. Фото: Instagram артистки
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українська акторка Катерина Тишкевич потрапила до реанімації. Як відомо, жінка страждає від тяжкої хвороби.

Про це повідомив її чоловік та актор Валентин Томусяк.

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Він заявив, що артистка хвора на сепсис. Вона вже протягом семи днів перебуває в реанімаційному відділенні. Там лікарі боряться за її життя.

"Моя дружина, Катя Тишкевич, вже сьому добу перебуває в реанімації, де лікарі відчайдушно боряться за її життя... Що стало причиною сепсису й досі невідомо, але вже й неважливо, бо найголовніше зараз впоратись з його наслідками... Найтяжче зараз легеням, печінці та серцю…", — написав він.

тяжка хвороба у Катерини Тишкевич
Скриншот допису з Instagram Валентина Томусяка

Фінансова допомога для лікування

За його словами, Катерина наразі перебуває на лікуванні, проте її стан є тяжким. Її рідні вже витратили 350 тисяч гривень на лікування, проте гроші все одно ще потрібні.

"На сьогодні ми вже сплатили за її лікування майже 350 тисяч тисяч, але стан її й досі залишається вкрай тяжким.. Тож, буду радий будь-якому донату на її одужання", — наголосив Валентин Томусяк. 

Нагадаємо, раніше відома балерина, Народна артистка України Катерина Кухар повідомила сумну новину. У віці 72 років померла легендарна артистка балету та педагог Тетяна Таякіна. 

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