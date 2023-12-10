Лікарі боряться за життя — акторка Катерина Тишкевич перебуває в реанімації

Акторка Катерина Тишкевич. Фото: Instagram артистки

Українська акторка Катерина Тишкевич потрапила до реанімації. Як відомо, жінка страждає від тяжкої хвороби.

Про це повідомив її чоловік та актор Валентин Томусяк.

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Він заявив, що артистка хвора на сепсис. Вона вже протягом семи днів перебуває в реанімаційному відділенні. Там лікарі боряться за її життя.

"Моя дружина, Катя Тишкевич, вже сьому добу перебуває в реанімації, де лікарі відчайдушно боряться за її життя... Що стало причиною сепсису й досі невідомо, але вже й неважливо, бо найголовніше зараз впоратись з його наслідками... Найтяжче зараз легеням, печінці та серцю…", — написав він.

Скриншот допису з Instagram Валентина Томусяка

Фінансова допомога для лікування

За його словами, Катерина наразі перебуває на лікуванні, проте її стан є тяжким. Її рідні вже витратили 350 тисяч гривень на лікування, проте гроші все одно ще потрібні.

"На сьогодні ми вже сплатили за її лікування майже 350 тисяч тисяч, але стан її й досі залишається вкрай тяжким.. Тож, буду радий будь-якому донату на її одужання", — наголосив Валентин Томусяк.

Нагадаємо, раніше відома балерина, Народна артистка України Катерина Кухар повідомила сумну новину. У віці 72 років померла легендарна артистка балету та педагог Тетяна Таякіна.