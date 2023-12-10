Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Померла "балетна мама" Катерини Кухар arrow

Померла "балетна мама" Катерини Кухар

10 грудня 2023 10:42
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Померла "балетна мама" Катерини Кухар
Балерина Катерина Кухар. Фото: Instagram/ekaterinakukhar_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Відома балерина,  Народна артистка України Катерина Кухар повідомила сумну новину. У віці 72 років померла легендарна артистка балету та педагог Тетяна Таякіна. 

Про це керівниця Київського державного фахового хореографічного коледжу написала у своїх соцмережах.

Читайте також:

Втрата Катерини Кухар

Примою-балериною української опери Катерина Кухар стала 1999 року, відразу після училища. Важливий внесок в її роботу і навички зробила саме Тетяна Таякіна

"Моя балетна мама. Жінка, яка завжди в мене вірила! Легенда світового балету, Тетяна Олексіївна Таякіна, яка завжди давала мені вірні установки. Вона навчила мене залишати увесь біль поза класом та залою. Видавати максимум та танцювати, як в останнє. Вона була з тих, хто дотримується правила: кого люблю, того і бʼю! Тож на випускному іспиті замість 32 фуете, я крутила 64", — згадала Кухар та опублікувала спільне фото з педагогом та деякі архівні світлини Таякіної в молодості.

Кухар подякувала Таякіній за  неоціненний досвід та кропітку щоденну працю, любов, приклад та натхнення. Катерина зауважила, що ім'я Тетяни Олексіївни завжди буде лунати у стінах Київського державного фахового хореографічного коледжу. А вдячність за її професіоналізм, який вона передала сотням учнів, буде вічна.

Балерина та педагог Тетяна Таякіна з партнером. Фото: Instagram/ekaterinakukhar_official

Однією з перших серед знаменитостей смерть легендарної балерини та педагога прокоментувала акторка Ольга Сумська.

"Світла, добра памʼять легендарній українській балерині. Свого часу Тетяна Олексіївна приходила до нас, юних студентів театрального, на екзерсіс разом з геніальним Валерієм Ковтуном. Памʼятаю ці уроки як одні з найяскравіших моментів навчання в альма-матер. Дякуємо за талант і величезний внесок в розвиток вітчизняного балетного мистецтва", — написала Сумська. 

Балерина та педагог Тетяна Таякіна. Фото: Instagram/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, раніше ми писали що помер актор оскароносного фільму "Історія кохання". Також ми розповідали, що пішов з життя зірка "Гострих картузів", актор Бенджамін Софонія.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

Актуальне по темі