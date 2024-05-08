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Ліна Костенко зачитала вірш, який надихає на перемогу

8 травня 2024 22:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Поетеса Ліна Костенко зачитала вірш про боротьбу за Незалежність — відео
Українська поетеса Ліна Костенко. Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Легендарна поетеса Ліна Костенко зачитала вірш, який, на її думку, може надихнути українців. Вона вважає, що нація витримає цю війну і переможе. 

Про це вона розповіла під час зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком.

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Ліна Костенко вірить у перемогу України

Українська поетеса Ліна Костенко зачитала частину свого історичного роману "Берестечко". Вона вважає, що Україна здатна витримати всі перешкоди на своєму шляху до незалежності.

Ми лицарі. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.

Поетесу нагородили званням "Почесний громадянин Києва" і попросили зачитати щось надихаюче. Костенко вибрала цей вірш і додала, що українцям варто повірити у те, що вони зможуть витримати всі найгірші дні через напад Росії на країну.

"От надихаюче… Треба витримати. Треба витримати і треба перемогти. Я не знаю, наскільки це надихає… Витримаємо", — додала поетеса.

Нагадаємо, почесним званням нагородили не лише Ліну Костенко, а ще й Валерія Залужного. Також ми розповідали, чи знають одесити вірші легендарної поетеси.

війна
Україна
вірші
українські зірки
поет
Ліна Костенко

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