Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Лина Костенко зачитала стихотворение, вдохновляющее на победу arrow

Лина Костенко зачитала стихотворение, вдохновляющее на победу

8 мая 2024 22:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Поэтесса Лина Костенко зачитала стихотворение о борьбе за Независимость.
Украинская поэтесса Лина Костенко. Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Легендарная поэтесса Лина Костенко зачитала стихотворение, которое, по ее мнению, может вдохновить украинцев. Она полагает, что нация выдержит эту войну и победит.

Об этом она рассказала во время встречи с мэром Киева Виталием Кличко.

Читайте также:

Лина Костенко верит в победу Украины

Украинская поэтесса Лина Костенко зачитала часть своего исторического романа "Берестечко". Она считает, что Украина способна выдержать все препятствия на своем пути к независимости.

Ми лицарі. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.

Поэтессу наградили званием "Почетный гражданин Киева" и попросили зачитать что-то вдохновляющее. Костенко выбрала это стихотворение и добавила, что украинцам стоит поверить в то, что они смогут выдержать все самые плохие дни из-за нападения России на страну.

"Вот вдохновляющее… Надо выдержать. Надо выдержать и надо победить. Я не знаю, насколько это вдохновляет… Выдержим", — добавила поэтесса.

Напомним, почетным званием наградили не только Лину Костенко, но и Валерия Залужного. Также мы рассказывали, знают ли одесситы стихотворения легендарной поэтессы.

война
Украина
стихи
украинские звезды
поэт
Лина Костенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом