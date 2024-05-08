Поэтесса Лина Костенко зачитала стихотворение о борьбе за Независимость.

Лина Костенко зачитала стихотворение, вдохновляющее на победу
Легендарная поэтесса Лина Костенко зачитала стихотворение, которое, по ее мнению, может вдохновить украинцев. Она полагает, что нация выдержит эту войну и победит.
Об этом она рассказала во время встречи с мэром Киева Виталием Кличко.
Лина Костенко верит в победу Украины
Украинская поэтесса Лина Костенко зачитала часть своего исторического романа "Берестечко". Она считает, что Украина способна выдержать все препятствия на своем пути к независимости.
Ми лицарі. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.
Поэтессу наградили званием "Почетный гражданин Киева" и попросили зачитать что-то вдохновляющее. Костенко выбрала это стихотворение и добавила, что украинцам стоит поверить в то, что они смогут выдержать все самые плохие дни из-за нападения России на страну.
"Вот вдохновляющее… Надо выдержать. Надо выдержать и надо победить. Я не знаю, насколько это вдохновляет… Выдержим", — добавила поэтесса.
Напомним, почетным званием наградили не только Лину Костенко, но и Валерия Залужного. Также мы рассказывали, знают ли одесситы стихотворения легендарной поэтессы.
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