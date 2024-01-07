Ліндсі Лохан вперше після пологів побачили з дитиною — фото
Ліндсей Лохан вперше була помічена на публіці зі своїм сином Луаєм. 37-річну зірку та її чоловіка побачили у аеропорту Нью-Йорка.
Фото публікують Daily Mail.
Не хотіли бути поміченими
У липні 2023 року акторка Ліндсі Лохан народила первістка у Дубаї, де зараз мешкає разом зі своїм чоловіком, фінансистом Бадером Шаммасом. Хлопчика назвали Луай.
Малюку зараз 4 місяці і батьки, вірогідно, вирішили познайомити його з бабусями та дідусями, адже родина Ліндсі мешкає у США.
Хоча під час вагітності акторка активно ділилася фотографіями, новонароджену дитину вона не показує.
В аеропорту Нью-Йорка подружжя сфотографували з коляскою, проте вона була накрита ковдрою, а Ліндсі і Бадер були одягнуті у маски, можливо через загострення пандемії коронавірусу.
Це перший раз, коли Лохан помітили на публіці після народження сина.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ліндсі Лохан вперше стала мамою.
Також ми повідомляли, що акторка похизувалась фігурою через два тижні після пологів.
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