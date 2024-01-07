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Линдси Лохан впервые после родов увидели с ребенком

7 января 2024 16:22
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Линдси Лохан впервые после родов увидели с ребенком
Беременная Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Линдсей Лохан впервые была замечена на публике со своим сыном Луаем. 37-летнюю звезду и ее мужа увидели в аэропорту Нью-Йорка.

Фотографии публикуют Daily Mail.

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В июле 2023 года актриса Линдси Лохан родила первенца в Дубае, где живет вместе со своим мужем, финансистом Бадером Шаммасом. Мальчика назвали Луай.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Малышу сейчас 4 месяца и родители, вероятно, решили познакомить его с бабушками и дедушками, ведь семья Линдси проживает в США.

Хотя во время беременности актриса активно делилась фотографиями, новорожденного ребенка она не показывает.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

В аэропорту Нью-Йорка супругов сфотографировали с коляской, однако она была накрыта одеялом, а Линдси и Бадер были одеты в маски, возможно из-за обострения пандемии коронавируса.

 

Линдси Лохан с мужем и сыном. Фото: Daily Mail
Линдси Лохан с мужем и сыном. Фото: Daily Mail

Это первый раз, когда Лохан была замечена на публике после рождения сына.

Напомним, ранее мы писали, что Линдси Лохан впервые стала матерью.

Также мы сообщали, что актриса похвасталась фигурой через две недели после родов.

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