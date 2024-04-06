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LOBODA приголомшила фіолетовим аутфітом з сотнями перлин

6 квітня 2024 09:02
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Співачка LOBODA вразила фіолетовим аутфітом з сотнями перлин — фото
Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка LOBODA виступила в Маямі у рамках свого концертного туру, який триває з 29 березня. Для концерту зірка обрала блискучий і вишуканий образ у фіолетовому кольорі.

Світлини співачка виклала в Instagram.

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Українська артистка Світлана Лобода, яка виступає під псевдо LOBODA, продовжує концертний тур у США. Вона вже заспівала в Лос-Анджелосі та Маямі. 6 квітня вона побуває і у Нью-Йорку. 

Для концерту в Маямі зірка обрала повністю бузковий аутфіт, який пікатно підкреслив її фігуру. На звабливий комбінезон співачка вдягнула піджак такого ж кольору і намиста з штучних перлин. 

Її вбрання також було оздоблене камінцями, а на шиї LOBODA сяяла масивна прикраса з металевим відблиском.

Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода випустила свій перший англомовний сингл. Також вона відреагувала на хейт українців і показала, як допомагає під час війни. 

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