Співачка LOBODA вразила фіолетовим аутфітом з сотнями перлин — фото

Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Співачка LOBODA виступила в Маямі у рамках свого концертного туру, який триває з 29 березня. Для концерту зірка обрала блискучий і вишуканий образ у фіолетовому кольорі.

Світлини співачка виклала в Instagram.

Читайте також:

LOBODA приголомшила звабливим костюмом у Маямі

Українська артистка Світлана Лобода, яка виступає під псевдо LOBODA, продовжує концертний тур у США. Вона вже заспівала в Лос-Анджелосі та Маямі. 6 квітня вона побуває і у Нью-Йорку.

Для концерту в Маямі зірка обрала повністю бузковий аутфіт, який пікатно підкреслив її фігуру. На звабливий комбінезон співачка вдягнула піджак такого ж кольору і намиста з штучних перлин.

Її вбрання також було оздоблене камінцями, а на шиї LOBODA сяяла масивна прикраса з металевим відблиском.

Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Українська співачка LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода випустила свій перший англомовний сингл. Також вона відреагувала на хейт українців і показала, як допомагає під час війни.