Певица LOBODA поразила фиолетовым аутфитом с сотнями жемчужин.

Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Певица LOBODA выступила в Майами в рамках своего концертного тура, который проходит с 29 марта. Для концерта звезда выбрала блестящий и изысканный образ в фиолетовом цвете.

Фотография певица выложила в Instagram.

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Украинская артистка Светлана Лобода, которая выступает под псевдо LOBODA, продолжает концертный тур в США. Она уже спела в Лос-Анджелосе и Майами. 6 апреля она побывает и в Нью-Йорке.

Для концерта в Майами звезда выбрала полностью сиреневый аутфит, который пикатно подчеркнул ее фигуру. На обольстительный комбинезон певица надела пиджак такого же цвета и бусы из искусственных жемчужин.

Ее наряд также был украшен камнями, а на шее LOBODA сияло массивное украшение с металлическим бликом.

Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Напомним, певица Светлана Лобода выпустила свой первый англоязычный сингл. Она отреагировала на хейт украинцев и показала, как помогает во время войны.