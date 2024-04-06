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LOBODA ошеломила фиолетовым аутфитом с сотнями жемчужин

6 апреля 2024 09:02
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Певица LOBODA поразила фиолетовым аутфитом с сотнями жемчужин.
Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица LOBODA выступила в Майами в рамках своего концертного тура, который проходит с 29 марта. Для концерта звезда выбрала блестящий и изысканный образ в фиолетовом цвете.

Фотография певица выложила в Instagram.

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Украинская артистка Светлана Лобода, которая выступает под псевдо LOBODA, продолжает концертный тур в США. Она уже спела в Лос-Анджелосе и Майами. 6 апреля она побывает и в Нью-Йорке.

Для концерта в Майами звезда выбрала полностью сиреневый аутфит, который пикатно подчеркнул ее фигуру. На обольстительный комбинезон певица надела пиджак такого же цвета и бусы из искусственных жемчужин.

Ее наряд также был украшен камнями, а на шее LOBODA сияло массивное украшение с металлическим бликом.

Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/
Украинская певица LOBODA. Фото: instagram/lobodaofficial/

Напомним, певица Светлана Лобода выпустила свой первый англоязычный сингл. Она отреагировала на хейт украинцев и показала, как помогает во время войны.

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