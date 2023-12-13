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Мадонна у шкіряному корсеті влаштувала відверту фотосесію у ванній

13 грудня 2023 16:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Мадонна у шкіряному корсеті влаштувала відверту фотосесію у ванній
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Мадонна продемонструвала свою підтягнуту фігуру, прощаючись із європейською частиною свого туру Celebration. 65-річна королева поп-музики опублікувала приголомшливі знімки, на яких позувала в чорному шкіряному бюстьє та панчохах у сіточку.

Відповідну фотосесію співачка показала в Instagram.

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На фото Мадонна знялась у ванній в зухвалих позах. А на задньому фоні грав Monaco Bad Bunny.

"Європейська фотографія... До зустрічі завтра у Великому яблуці", — прокоментувала вона світлини.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публікація з’явилася після того, як артистка виступила на останньому шоу European Celebration на лондонській O2 Arena, де несподіванкою для глядачів стала поява Стелли Маккартні. У частині концерту Мадонну супроводжує знаменитий гість, який допомагає оцінювати танцівниць і моделей, коли вони виходять на подіум.

Під час концерту в Лондоні Маккартні сиділа поруч із Мадонною, а Боб Драг Квін додавав коментарі. У минулому такі виконавці, як FKA twigs, DJ Diplo, Донателла Версаче та Жан-Поль Готьє, також приєдналися до туру.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Версаче та Готьє навіть долучилися до створення неймовірних костюмів Мадонни для туру Celebration. Шоу не лише віддає належне хітам Мадонна, але також розповідає про її творчий шлях від прибуття в Нью-Йорк у 1978 році до того, як вона стала світовою поп-іконою.

Мадонна також прикрашає сцену разом зі своїми дітьми Лурдес Леоне, Девід Банда та Джеймс. Шоу також віддає данину пам’яті мільйонам людей, які втратили життя через ускладнення, пов’язані зі СНІДом.

Під час зупинки в Амстердамі вона сказала слухачам: "Коли я вперше приїхала до Нью-Йорка, мені пощастило зрештою познайомитися та подружитися з багатьма дивовижними митцями...і потім одного дня люди почали хворіти, і ніхто не міг зрозуміти, що відбувається. Люди почали худнути. Люди падали, як мухи. Вони їхали в лікарню, і ніхто не розумів, що відбувається. Не знаю, чи розумієте ви це зараз, але на початку 80-х було не круто бути геєм. Це не було прийнято".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За свою кар’єру Мадонна випустила 14 студійних альбомів, останній з яких, Madame X, у 2019 році. Співачка є рекордсменкою, її глобальні продажі перевищили 300 мільйонів записів. Турне має завершитися у квітні 2024 року в Мехіко.

Нагадаємо, Мадонна розповіла, про що думала в реанімації на межі смерті.

Раніше фахівець розповів, скільки операцій зі зміни зовнішності зробила Мадонна.

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