Мадонна в кожаном корсете устроила откровенную фотосессию в ванной.

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна продемонстрировала свою подтянутую фигуру, прощаясь с европейской частью тура Celebration. 65-летняя королева поп-музыки опубликовала снимки, на которых позировала в черном кожаном бюстье и чулках в сеточку.

Соответствующую фотосессию певица показала в Instagram.

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На фото Мадонна снялась в ванной в дерзких позах. А на заднем фоне играл Monaco Bad Bunny.

"Европейская фотография...До встречи завтра в Большом яблоке", — прокомментировала она фотографии.

Публикация появилась после того, как артистка выступила на последнем шоу European Celebration на лондонской O2 Arena, где неожиданностью для зрителей стала Стелла Маккартни. В части концерта Мадонну сопровождает гость из знаменитостей, который помогает оценивать танцовщиц и моделей, когда они выходят на подиум.

Во время концерта в Лондоне Маккартни сидела рядом с Мадонной, а Боб Драг Квин отпускал искрометные комментарии. В прошлом такие исполнители как FKA twigs, DJ Diplo, Донателла Версаче и Жан-Поль Готье присоединились к части тура Vogue.

Версаче и Готье присоединились к созданию невероятных костюмов Мадонны для тура Celebration. Шоу не только отдает должное хитам Мадонна но она также рассказывает о своем творческом пути от прибытия в Нью-Йорк в 1978 году до того, как стала мировой поп-иконой.

Она также украшает сцену вместе со своими детьми Лурдес Леоне, Дэвидом Банда и Джеймс. Шоу также отдает дань памяти миллионам людей, потерявших жизнь из-за осложнений, связанных со СПИДом.

Во время остановки в Амстердаме она сказала: "Когда я впервые приехала в Нью-Йорк, мне удалось наконец познакомиться и подружиться со многими удивительными деятелями исскуства...и потом однажды люди начали болеть, и никто не мог понять, что происходит. Люди начали худеть и падали, как мухи. Они ехали в больницу, и никто не понимал, что происходит. Не знаю, понимаете ли вы это сейчас, но в начале 80-х было не круто быть геем. Это не было принято".

За свою карьеру Мадонна выпустила 14 студийных альбомов, последний из которых Madame X в 2019 году. Певица является рекордсменкой, ее глобальные продажи превысили 300 миллионов записей. Турне должно завершиться в апреле 2024 года в Мехико.

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