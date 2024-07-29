Коля Сєрга висловився про Світлану Лободу — що сказав

Музикант Коля Сєрга. Фото: скриншот з інтерв'ю

Відомий український музикант, ексведучий програми "Орел і рєшка" та учасник "Культурного десанту" Коля Сєрга висловився з приводу співачки Світлани Лободи. Артист впевнений, що вона зробила недостатньо для того, щоб її пробачили українці.

Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Відома телеведуча поцікавилась у артиста, чому українці не пробачили Світлані Лободі, яка тривалий час виступала в Росії та чи правильно робить Україна, відштовхуючи людей, які роблять спробу повернутися.

На думку Сєрги, співачка дуже відштовхнула українців, коли принизила дівчину із плакатом "Харків без Лободи". Він додав, що головна проблема зірки у тому, що вона не змогла відмовитися від свого его.

"Країна її не виштовхнула, країна їй показала теперішнє положення справ і яскравий момент був пов’язаний не просто з поверненням Світлани в Україну, а з конкретною дією. Це був Харків, дівчина, яка є проявом думки в Україні. Вона зробила дуже болісну штуку. Якщо ти хочеш увійти в цю спільноту, то ти маєш зрозуміти, чим ти готовий пожертвувати ради цього. В цьому випадку, це жертва персоною, цим самим его. Вона не захотіла приносити цю жертву. Її ніхто не відштовхував. Вона побачила ціну, яку доводиться платити за помилки, і вона не була згодна з цією ціною", — зазначив музикант.

За його словами, співачка доклала недостатньо зусиль для того, щоб "відбілитися" перед українцями.

"Насправді Україна, український народ, люди, вони вміють пробачати. Але для того, щоб тебе пробачили, потрібно попросити вибачення. І попросити це не так, якби ти це хотів зробити, а так, як це буде працювати. Робити до тих пір, поки воно не спрацює", — пояснив він.

Нагадаємо, до початку війни Лобода активно будувала свою кар'єру в Росії і в одному з інтерв'ю заявляла про те, що на Батьківщині її переслідують "нацисти" і "радикали". У березні 2022 року співачка повернулася до України та намагалася "відбілитися" поїздками до військових та благодійними виступами.

Нині зірка виступає за кордоном та веде соцмережі російською мовою.

Раніше ми писали про те, що український музикант Коля Сєрга зізнався, чи спілкується з родичами з РФ. А також артист пригадав свою кар'єру в Росії.