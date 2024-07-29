Коля Серга высказался о Светлане Лободе — что сказал

Музыкант Коля Серга. Фото: скриншот с интервью

Известный украинский музыкант, эксведущий программы "Орел и решка" и участник "Культурного десанта" Коля Серга высказался по поводу певицы Светланы Лободы. Артист уверен, что она сделала недостаточно для того, чтобы ее простили украинцы.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

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Известная телеведущая поинтересовалась у артиста, почему украинцы не простили Светлане Лободе, которая долгое время выступала в России и правильно ли делает Украина, отталкивая людей, которые пытаются вернуться.

По мнению Серги, певица очень оттолкнула украинцев, унизив девушку с плакатом "Харьков без Лободы". Он добавил, что главная проблема звезды состоит в том, что она не смогла отказаться от своего эго.

"Страна ее не вытолкнула, страна ей показала теперешнее положение дел и яркий момент был связан не просто с возвращением Светланы в Украину, а с конкретным действием. Это был Харьков, девушка, которая является проявлением мысли в Украине. Она сделала очень болезненную штуку. Если ты хочешь войти в это сообщество, то ты должен понять, чем ты готов пожертвовать ради этого. В этом случае, это жертва персоной, этим самым эго. Она не захотела приносить эту жертву. Ее никто не отталкивал. Она увидела цену, которую приходится платить за ошибки, и она не была согласна с этой ценой",— отметил музыкант.

По его словам, певица приложила недостаточно усилий для того, чтобы отбелиться перед украинцами.

"На самом деле Украина, украинский народ, люди, они умеют прощать. Но для того, чтобы тебя простили, нужно попросить прощения. И попросить это не так, как если бы ты это хотел сделать, а так, как это будет работать. Делать до тех пор, пока оно не сработает", — объяснил он.

Напомним, до начала войны Лобода активно строила свою карьеру в России и в одном из интервью заявляла о том, что на Родине ее преследуют "нацисты" и "радикалы". В марте 2022 года певица вернулась в Украину и попыталась "отбелиться" поездками к военным и благотворительными выступлениями.

В настоящее время звезда выступает за границей и ведет соцсети на русском языке.

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