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Должна извиниться — Коля Серга объяснил главную ошибку Светланы Лободы

29 июля 2024 12:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Коля Серга высказался о Светлане Лободе — что сказал
Музыкант Коля Серга. Фото: скриншот с интервью
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский музыкант, эксведущий программы "Орел и решка" и участник "Культурного десанта" Коля Серга высказался по поводу певицы Светланы Лободы. Артист уверен, что она сделала недостаточно для того, чтобы ее простили украинцы.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

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Известная телеведущая поинтересовалась у артиста, почему украинцы не простили Светлане Лободе, которая долгое время выступала в России и правильно ли делает Украина, отталкивая людей, которые пытаются вернуться.

По мнению Серги, певица очень оттолкнула украинцев, унизив девушку с плакатом "Харьков без Лободы". Он добавил, что главная проблема звезды состоит в том, что она не смогла отказаться от своего эго.

"Страна ее не вытолкнула, страна ей показала теперешнее положение дел и яркий момент был связан не просто с возвращением Светланы в Украину, а с конкретным действием. Это был Харьков, девушка, которая является проявлением мысли в Украине. Она сделала очень болезненную штуку. Если ты хочешь войти в это сообщество, то ты должен понять, чем ты готов пожертвовать ради этого. В этом случае, это жертва персоной, этим самым эго. Она не захотела приносить эту жертву. Ее никто не отталкивал. Она увидела цену, которую приходится платить за ошибки, и она не была согласна с этой ценой",— отметил музыкант.

По его словам, певица приложила недостаточно усилий для того, чтобы отбелиться перед украинцами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

"На самом деле Украина, украинский народ, люди, они умеют прощать. Но для того, чтобы тебя простили, нужно попросить прощения. И попросить это не так, как если бы ты это хотел сделать, а так, как это будет работать. Делать до тех пор, пока оно не сработает", — объяснил он.

Напомним, до начала войны Лобода активно строила свою карьеру в России и в одном из интервью заявляла о том, что на Родине ее преследуют "нацисты" и "радикалы". В марте 2022 года певица вернулась в Украину и попыталась "отбелиться" поездками к военным и благотворительными выступлениями.

В настоящее время звезда выступает за границей и ведет соцсети на русском языке.

Ранее мы писали о том, что украинский музыкант Коля Серга признался, общается ли с родственниками из РФ. А также артист вспомнил свою карьеру в России.

Харьков украинцы Светлана Лобода украинские звезды Коля Серга война в Украине

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