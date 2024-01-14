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Майлі Сайрус викликала поліцію через сталкера, який вже мав проблеми з законом

14 січня 2024 20:45
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Стас Кожушко
Редактор
Майлі Сайрус викликала поліцію через сталкера, який вже мав проблеми з законом
Співачка Майлі Сайрус. Фото: Instagram/mileycyrus
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська співачка Майлі Сайрус вже тривалий час потерпає від переслідування 52-річного Олександра Карддаліана. Чоловік знову прийшов до будинку артистки  попри те, що має заборону від суду. 

Про це повідомляє видання Daily Mail

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Олександр з’явився біля будинку співачки в Лос-Анджелесі, щоб подарувати м’яку іграшку. Інцидент стався через п’ять місяців після того, як Майлі отримала захист від сталкера в суді. Правоохоронні органи повідомили, що Карддаліана було заарештовано після того, як Сайрус та її менеджмент зателефонували до служби 911 близько першої ночі. Співачка впізнала сталкера.

Тепер чоловікові загрожують проблеми через невиконання постанови суду. Суд заборонив йому підходити до співачки у вересні 2023 року, через кілька днів після того, як він вийшов із в’язниці. Майлі запевняє, що сталкер також надсилав небажані листи, в яких він докладно описував свої нав’язливі ідеї щодо неї, які датовані ще 2018 роком. 

Будинок Майлі Сайрус в Каліфорнії. Фото: Clutch Points

У заяві Сайрус стверджувала, що сталкер неодноразово вимагав грошей. Також відомо, що Олександр писав про неї коментарі інтимного харакетру.  За словами Майлі нав'язлива поведінка Карддаліана викликала ще більше занепокоєння влітку 2022 року, коли він два рази без запрошення прибув до її резиденції в Лос-Анджелесі. Втім, охорона завжди проганяла небажаного гостя. 

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Співачка Майлі Сайрус. Фото: Instagram/mileycyrus

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Злата Огнєвіч показала сталкера, який її переслідував. Також ми розповідали про знаменитостей, які стикалися з подібною проблемою.

суд
закордонні зірки
переслідування
Майлі Сайрус

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