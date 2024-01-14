Майли Сайрус вызвала полицию из-за сталкера, у которого уже были проблемы с законом

Певица Майли Сайрус. Фото: Instagram/mileycyrus

Американская певица Майли Сайрус уже долгое время страдает от преследования 52-летнего Александра Карддалиана. Мужчина вновь пришел в дом артистки, несмотря на то, что имеет запрет от суда.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Александр появился у дома певицы в Лос-Анджелесе, чтобы подарить мягкую игрушку. Инцидент произошел спустя пять месяцев после того, как Майли получила защиту от сталкера в суда. Правоохранительные органы сообщили, что Карддалиан был арестован после того, как Сайрус и ее менеджмент позвонили в службу 911 около часа ночи. Певица узнала сталкера.

Теперь мужчине грозят проблемы из-за невыполнения постановления суда. Суд запретил ему подходить к певице в сентябре 2023 года, через несколько дней после того, как он вышел из тюрьмы. Майли уверяет, что сталкер также присылал нежелательные письма, в которых он подробно описывал свои навязчивые идеи по ней, датированные еще 2018 годом.

Дом Майли Сайрус в Калифорнии. Фото: Clutch Points

В заявлении Сайрус утверждала, что сталкер не раз требовал денег. Также известно, что Александр писал о ней комментарии интимного характера. По словам Майли, навязчивое поведение Карддалиана вызвало еще большее беспокойство летом 2022 года, когда он два раза без приглашения прибыл в ее резиденцию в Лос-Анджелесе. Впрочем, охрана всегда прогоняла нежелательного гостя.

Певица Майли Сайрус. Фото: Instagram/mileycyrus

Напомним, ранее мы писали, что певица Злата Огневич показала преследовавшего ее сталкера. Также мы рассказывали о знаменитостях, которые сталкивались с подобной проблемой.