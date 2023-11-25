Майже вільна жінка — Брітні Спірс фіналізує розлучення із Семом Асгарі

Співачка Бріні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Співачка Брітні Спірс завершує своє розлучення з чоловіком Семом Асгарі. 41-річна суперзірка поп-музики тепер має більш "сердечні" стосунки зі своїм 29-річним колишнім, повідомили джерела з оточення артистки.

Про це пише Daily Mail.

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Сем Асгарі все ще живе у багатоповерховій квартирі в Лос-Анджелесі, яку Брітні, як повідомляється, фінансує приблизно за 10 000 доларів на місяць. Пара наближається до завершення розлучення. Очікується, що Спірс заплатить колишньому шестизначну суму.

Брітні співпрацює з відомим адвокатом з розлучень Лаурою Вассерман. Раніше було сказано, що колишні більше не спілкуються один з одним, а виключно через своїх адвокатів.

Спочатку повідомлялося, що Сем планує оскаржити шлюбну угоду, яку він і Брітні підписали. Кажуть, що Сем Асгарі розглядає можливість розповісти про свій досвід під час шлюбу зі співачкою.

У серпні вони подали на розлучення, пославшись на непримиренні розбіжності. Після того, як вони розірвали стосунки, джерела, близькі до Брітні, стурбувалися, що це може мати шкідливий вплив на її психічне здоров’я, оскільки вона відсторонила більшість членів своєї родини, а Сем раніше був її найбільшою підтримкою. Раніше цього тижня Брітні шокувала своїх шанувальників, опублікувавши фотографію таємничого чоловіка без сорочки.

Однак цей напіводягнений гість виявився її менеджером Кейдом Хадсоном, який також був одним із її найкращих друзів понад десять років тому.

Спірс нещодавно довелося залагодити інші юридичні питання після того, як вона порушила правила дорожнього руху. Співачка заплатила понад 700 доларів.

Нагадаємо, Джастін Тімберлейк вперше з'явився на червоній доріжці після скандальних мемуарів Брітні Спірс.

Раніше Брітні Спірс шокувала оголеним пляжним фото.