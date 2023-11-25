Почти свободная женщина — Бритни Спирс финализует развод с Сэмом Асгари

Певица Брини Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс завершает свой развод с мужем Сэмом Асгари. 41-летняя суперзвезда поп-музыки имеет теперь более "сердечные" отношения со своим 29-летним бывшим, сообщили источники из окружения артистки.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сэм Асгари по-прежнему живет в многоэтажной квартире в Лос-Анджелесе, которую Бритни, как сообщается, финансирует примерно за 10 000 долларов в месяц. Пара близка к завершению развода. Ожидается, что Спирс заплаитит бывшему шестизначную сумму.

Бритни сотрудничает с известным адвокатом по разводам Лаурой Вассерман. Ранее было сказано, что бывшие больше не общаются друг с другом, а исключительно через своих адвокатов.

Первоначально сообщалось, что Сэм планирует обжаловать брачный договор, который он и Бритни подписали. Говорят, что Сэм Асгари рассматривает возможность рассказать о своем опыте в браке с певицей.

В августе они подали на развод, сославшись на непримиримые разногласия. После того, как они разорвали отношения, источники, близкие к Бритни, обеспокоились, что это может оказать негативное влияние на ее психологическое здоровье, поскольку она отстранила большинство членов своей семьи, а Сэм раньше был ее наибольшей поддержкой. Ранее на этой неделе Бритни шокировала своих поклонников, опубликовав фотографию таинственного мужчины без рубашки.

Однако этот полуобнаженный гость оказался ее менеджером Кейдом Хадсоном, который также был одним из ее лучших друзей более десяти лет назад.

Спирс недавно пришлось уладить другие юридические вопросы после того, как она нарушила правила дорожного движения. Певица заплатила более 700 долларов.

Напомним, Джастин Тимберлейк впервые появился на красной дорожке после скандальных мемуаров Бритни Спирс.

Ранее Бритни Спирс шокировала обнаженным пляжным фото.