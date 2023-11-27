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Макс Барських анонсував великий сольний концерт у Києві

27 листопада 2023 16:51
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Макс Барських анонсував про великий сольний концерт у Києві
Співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Макс Барських дасть у столиці благодійний концерт. Частина коштів від прибутку буде перерахована на потреби ЗСУ.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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1 грудня головний хітмейкер країни повернеться на сцену Палаці спорту, аби презентувати повністю україномовне шоу "Зорепад". Уперше зі сцени пролунають хіти з нової платівки співака, яка одразу ж після релізу посіла перше місце в Apple Music, а українські радіостанції підхопили одночасно декілька головних синглів.

 

"Головною метою для мене було створення найуспішнішого альбому в моїй карʼєрі, який мав би бути саме українською мовою. У цій платівці є пісні на всі життєві випадки, і я щиро радий, що "Зорепад" прийшовся до душі моїм прихильникам не лише в Україні, а й закордоном", — коментує співак.

До однойменного шоу "Зорепад" увійдуть не лише нові пісні, а й найкращі хіти та треки-бестселери за 15-річну карʼєру Барських. Концерт Макса у Палаці спорту стане вже другим великим виступом у столиці від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Макс Барських представив кліп, знятий до повномасштабного вторгнення.

Раніше Макс Барських показав себе волохатим і з величезним носом.

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