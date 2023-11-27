Макс Барских анонсировал о большом сольном концерте в Киеве

Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

Макс Барских даст в столице благотворительный концерт. Часть средств от прибыли будет перечислена на нужды ВСУ.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

Читайте также:

Макс Барских готовит благотворительный концерт в Киеве

1 декабря главный хитмейкер страны вернется на сцену Дворца спорта, чтобы презентовать полностью украиноязычное шоу "Зорепад. Впервые со сцены прозвучат хиты из новой пластинки певца, которая сразу же после релиза заняла первое место в Apple Music, а украинские радиостанции подхватили одновременно несколько главных синглов.

"Главной целью для меня было создание самого успешного альбома в моей карьере, который должен быть именно на украинском языке. В этой пластинке есть песни на все жизненные случаи, и я искренне рад, что "Зорепад" пришелся по душе моим поклонникам не только в Украине, но и заграницей", — комментирует певец.

В одноименное шоу "Зорепад" войдут не только новые песни, но и самые лучшие хиты и треки-бестселлеры за 15-летнюю карьеру Барских. Концерт Макса во Дворце спорта станет вторым крупным выступлением в столице с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, Макс Барских представил клип, снятый до полномасштабного вторжения.

Ранее Макс Барских показал себя мохнатым и с огромным носом.