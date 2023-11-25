Марго Роббі розповіла, чи буде продовження фільму "Барбі"

Австралійська акторка Марго Роббі. Фото: Google

Цього літа американський фільм "Барбі" став касовим суперхітом. В мережі подейкують, чи планують творці стрічки створювати франшизу. З цього приводу висловилась виконавиця головної ролі, австралійська акторка Марго Роббі.

Про це повідомляє Associated Press.

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Марго Роббі вважає, що "Барбі" режисерки Грети Гервіг не матиме ані сиквелу, ані приквелу. 33-річна акторка, яка також виступила продюсеркою фільму розповіла, що творці стрічки не розраховували на продовження.

"На мою думку, ми вклали у фільм все, що придумали. Ми не розраховували на трилогію, нічого в такому дусі. Грета виклалася на повну, тож я навіть не уявляю, що може бути далі", — сказала 33-річна Роббі.

На думку акторки, суму, яку фільм зібрав (1 млрд 441 млн доларів, з них 3 млн в Україні) у світовому прокаті має велике значення для кіноіндустрії загалом.

"На мою думку, головний результат "Барбі" в тому, що ми довели — оригінальне кіно може збирати величезну касу в прокаті. Що фільмам не потрібно бути сиквелами, приквелами чи рімейками для цього. А також ми продемонстрували, що кіно з жінкою у головній ролі може однаково сподобатися чоловікам та жінкам, молоді та дорослим, хоча багато хто досі в цьому сумнівається", — підсумувала Роббі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії показали "Барбі" та приховали поцілунок Раяна Гослінга з іншими чоловіками. Також ми розповідали, що творці фільму "Барбі" висунули Раяна Гослінга на премію "Оскар".