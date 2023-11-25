Марго Роббі розповіла, чи буде продовження фільму "Барбі"
Цього літа американський фільм "Барбі" став касовим суперхітом. В мережі подейкують, чи планують творці стрічки створювати франшизу. З цього приводу висловилась виконавиця головної ролі, австралійська акторка Марго Роббі.
Про це повідомляє Associated Press.
Чи буде продовження "Барбі"
Марго Роббі вважає, що "Барбі" режисерки Грети Гервіг не матиме ані сиквелу, ані приквелу. 33-річна акторка, яка також виступила продюсеркою фільму розповіла, що творці стрічки не розраховували на продовження.
"На мою думку, ми вклали у фільм все, що придумали. Ми не розраховували на трилогію, нічого в такому дусі. Грета виклалася на повну, тож я навіть не уявляю, що може бути далі", — сказала 33-річна Роббі.
На думку акторки, суму, яку фільм зібрав (1 млрд 441 млн доларів, з них 3 млн в Україні) у світовому прокаті має велике значення для кіноіндустрії загалом.
"На мою думку, головний результат "Барбі" в тому, що ми довели — оригінальне кіно може збирати величезну касу в прокаті. Що фільмам не потрібно бути сиквелами, приквелами чи рімейками для цього. А також ми продемонстрували, що кіно з жінкою у головній ролі може однаково сподобатися чоловікам та жінкам, молоді та дорослим, хоча багато хто досі в цьому сумнівається", — підсумувала Роббі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії показали "Барбі" та приховали поцілунок Раяна Гослінга з іншими чоловіками. Також ми розповідали, що творці фільму "Барбі" висунули Раяна Гослінга на премію "Оскар".
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