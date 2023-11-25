Марго Робби рассказала, будет ли продолжение фильма "Барби"

Австралийская актриса Марго Робби. Фото: Google

Этим летом американский фильм "Барби" стал кассовым суперхитом. В сети говорят, планируют ли создатели ленты создавать франшизу. По этому поводу высказалась исполнительница главной роли, австралийская актриса Марго Робби.

Об этом сообщает Associated Press.

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Будет ли продолжение "Барби"

Марго Робби считает, что у "Барби" режиссера Греты Гервиг не будет ни сиквела, ни приквела. 33-летняя актриса, также выступившая продюсером фильма, рассказала, что создатели ленты не рассчитывали на продолжение.

"По моему мнению, мы вложили в фильм все, что придумали. Мы не рассчитывали на трилогию, ничего в таком духе. Грета выложилась по полной, поэтому я даже не представляю, что может быть дальше", — сказала 33-летняя Робби.

По мнению актрисы, сумма, которую фильм собрал (1 млрд 441 млн долларов, из них 3 млн в Украине) в мировом прокате, имеет большое значение для киноиндустрии в целом.

"По моему мнению, главный результат "Барби" в том, что мы доказали — оригинальное кино может собирать огромную кассу в прокате. Что фильмам не нужно быть сиквелами, приквелами или римейками для этого. А также мы продемонстрировали, что кино с женщиной в главной роли может все равно понравиться мужчинам и женщинам, молодежи и взрослым, хотя многие до сих пор в этом сомневаются", — подытожила Робби.

Напомним, ранее мы писали, что в России показали "Барби" и скрыли поцелуй Райана Гослинга с другими мужчинами. Также мы рассказывали, что создатели фильма "Барби" выдвинули Райана Гослинга на премию "Оскар".