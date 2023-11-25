Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Марго Робби рассказала, будет ли продолжение фильма "Барби" arrow

Марго Робби рассказала, будет ли продолжение фильма "Барби"

25 ноября 2023 18:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Марго Робби рассказала, будет ли продолжение фильма "Барби"
Австралийская актриса Марго Робби. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Этим летом американский фильм "Барби" стал кассовым суперхитом. В сети говорят, планируют ли создатели ленты создавать франшизу. По этому поводу высказалась исполнительница главной роли, австралийская актриса Марго Робби.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также:

Будет ли продолжение "Барби"

Марго Робби считает, что у "Барби" режиссера Греты Гервиг не будет ни сиквела, ни приквела. 33-летняя актриса, также выступившая продюсером фильма, рассказала, что создатели ленты не рассчитывали на продолжение.

"По моему мнению, мы вложили в фильм все, что придумали. Мы не рассчитывали на трилогию, ничего в таком духе. Грета выложилась по полной, поэтому я даже не представляю, что может быть дальше", — сказала 33-летняя Робби.

По мнению актрисы, сумма, которую фильм собрал (1 млрд 441 млн долларов, из них 3 млн в Украине) в мировом прокате, имеет большое значение для киноиндустрии в целом.

"По моему мнению, главный результат "Барби" в том, что мы доказали — оригинальное кино может собирать огромную кассу в прокате. Что фильмам не нужно быть сиквелами, приквелами или римейками для этого. А также мы продемонстрировали, что кино с женщиной в главной роли может все равно понравиться мужчинам и женщинам, молодежи и взрослым, хотя многие до сих пор в этом сомневаются", — подытожила Робби.

Напомним, ранее мы писали, что в России показали "Барби" и скрыли поцелуй Райана Гослинга с другими мужчинами. Также мы рассказывали, что создатели фильма "Барби" выдвинули Райана Гослинга на премию "Оскар".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме