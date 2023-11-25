Марго Робби рассказала, будет ли продолжение фильма "Барби"
Этим летом американский фильм "Барби" стал кассовым суперхитом. В сети говорят, планируют ли создатели ленты создавать франшизу. По этому поводу высказалась исполнительница главной роли, австралийская актриса Марго Робби.
Об этом сообщает Associated Press.
Будет ли продолжение "Барби"
Марго Робби считает, что у "Барби" режиссера Греты Гервиг не будет ни сиквела, ни приквела. 33-летняя актриса, также выступившая продюсером фильма, рассказала, что создатели ленты не рассчитывали на продолжение.
"По моему мнению, мы вложили в фильм все, что придумали. Мы не рассчитывали на трилогию, ничего в таком духе. Грета выложилась по полной, поэтому я даже не представляю, что может быть дальше", — сказала 33-летняя Робби.
По мнению актрисы, сумма, которую фильм собрал (1 млрд 441 млн долларов, из них 3 млн в Украине) в мировом прокате, имеет большое значение для киноиндустрии в целом.
"По моему мнению, главный результат "Барби" в том, что мы доказали — оригинальное кино может собирать огромную кассу в прокате. Что фильмам не нужно быть сиквелами, приквелами или римейками для этого. А также мы продемонстрировали, что кино с женщиной в главной роли может все равно понравиться мужчинам и женщинам, молодежи и взрослым, хотя многие до сих пор в этом сомневаются", — подытожила Робби.
Напомним, ранее мы писали, что в России показали "Барби" и скрыли поцелуй Райана Гослинга с другими мужчинами. Также мы рассказывали, что создатели фильма "Барби" выдвинули Райана Гослинга на премию "Оскар".
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